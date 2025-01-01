Герберт фон Караян мастерски воссоздает аудио – визуальные панорамы из средиземноморских настроений, простирающихся от ужасающего шторма в Овертуре, до золотых дворцовых стен.

Отелло для Джона Викерса является одной своих самых величайших ролей, где во своем блеске мы можем наслаждаться его легендарным голосом; Мирелла Френи, в роли истерзанной жены – Дездемоны, благодаря своему прекрасному и безмятежному вокалу, заставляет нас проявить всё своё состраданье своей героине. И, конечно же, Питер Глассоп воплотивший Зло в своём самом ярком проявлении, в том, какое мы только можем себе вообразить. Отелло, Дездемона и Яго, эти три персонажа, три очень ярких портрета – одни из самых мощных характеров Верди на протяжении всего его творчества и музыкальной карьеры. Эта постановка Герберта фон Караяна, совместно с оркестром берлинской филармонии и хором Немецкой берлинской оперы производит просто ошеломительный эффект!

«Это одна из самых лучших опер снятых на пленку. Отелло Викерса имеет очень точное драматическое сочетание силы и слабости, власти и уязвимости. Это потрясающее действо, которое выражается в хрупкой Дездемоне Миреллы Френи. Мисс Френи прекрасно держится перед камерами и поет великолепно повсюду - на пленке её выступление затрагивает душу точно так же, как это было в Зальцбурге. Питер Глоссоп завершает трио главных героев необычно сильным и мощным образом Яго (TheTimes, Лондон, 24.10.74)