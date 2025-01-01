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Постер фильма Отелло 1970
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Киноафиша Фильмы Отелло 1970

Отелло 1970

Otello 18+
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О фильме

 Герберт фон Караян мастерски воссоздает аудио – визуальные панорамы из средиземноморских настроений, простирающихся от ужасающего шторма  в Овертуре, до золотых дворцовых стен.

Отелло для Джона Викерса является одной своих самых величайших ролей, где во своем блеске мы можем наслаждаться его легендарным голосом; Мирелла Френи,  в роли истерзанной жены – Дездемоны, благодаря своему прекрасному и безмятежному вокалу, заставляет нас проявить всё своё состраданье своей героине. И, конечно же, Питер Глассоп воплотивший Зло в своём самом ярком проявлении,  в том, какое мы только можем себе вообразить.  Отелло, Дездемона и Яго, эти три персонажа, три очень ярких портрета – одни из самых мощных характеров Верди на протяжении всего его творчества и музыкальной карьеры. Эта постановка Герберта фон Караяна, совместно с  оркестром берлинской филармонии и хором Немецкой  берлинской оперы производит просто ошеломительный эффект!

«Это одна из самых лучших опер снятых на пленку. Отелло Викерса  имеет очень точное драматическое сочетание силы и слабости, власти и  уязвимости. Это потрясающее действо, которое выражается в хрупкой Дездемоне  Миреллы Френи. Мисс Френи прекрасно держится перед камерами и поет великолепно повсюду  - на пленке её выступление затрагивает душу точно так же, как это было в Зальцбурге.  Питер Глоссоп  завершает трио главных героев  необычно сильным и мощным образом Яго (TheTimes, Лондон, 24.10.74)

Страна ФРГ
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1974
Премьера в мире 21 мая 1973
Дата выхода
21 мая 1973 Германия
Производство UNITEL, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), Österreichischer Rundfunk (ORF)
Другие названия
Otello, Othello, Οθέλλος
Режиссер
Герберт фон Караян
В ролях
Джон Викерс
Жозе ван Дам
Мирелла Френи
Питер Глоссоп
Стефания Малагу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
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