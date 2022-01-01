Заметки об одеждах и городах, 1989

Японский модельер Йоджи Ямамото известен во всем мире. Даже те, кто не следит за модой, вынуждены быть в курсе его коллекций. Недаром уровень криминальных боевиков критики всерьез определяют по тому, одеты мафиози в костюмы от Армани или от Ямамото.



В фильме всемирно признанный автор предстает в необычном ракурсе. Вендерс был допущен в святая святых — мастерскую. Ему было позволено снимать Ямамото за работой. Мы получаем уникальную возможность, следить за работой мастера, за тем, как он общается с топ-моделями и советуется с портными.



На наших глазах из кусков материи возникают платья, безупречные по стилю и фантастические по цене. Ямамото раскрывает Вендерсу секреты вдохновения, делится своими мыслями о Нью-Йорке и Токио, о скрытых от непосвященных тонкостях, позволяющих жить в двух разных мирах.