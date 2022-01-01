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Заметки об одеждах и городах Заметки об одеждах и городах
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Aufzeichnungen zu Kleidern und Stadten

Заметки об одеждах и городах, 1989

1989 / ФРГ / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Японский модельер Йоджи Ямамото известен во всем мире. Даже те, кто не следит за модой, вынуждены быть в курсе его коллекций. Недаром уровень криминальных боевиков критики всерьез определяют по тому, одеты мафиози в костюмы от Армани или от Ямамото.

В фильме всемирно признанный автор предстает в необычном ракурсе. Вендерс был допущен в святая святых — мастерскую. Ему было позволено снимать Ямамото за работой. Мы получаем уникальную возможность, следить за работой мастера, за тем, как он общается с топ-моделями и советуется с портными.

На наших глазах из кусков материи возникают платья, безупречные по стилю и фантастические по цене. Ямамото раскрывает Вендерсу секреты вдохновения, делится своими мыслями о Нью-Йорке и Токио, о скрытых от непосвященных тонкостях, позволяющих жить в двух разных мирах.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 20 декабря 1989
Возраст 18+
Режиссер
Вим Вендерс
Вим Вендерс
В ролях
Вим Вендерс
Вим Вендерс
Йодзи Ямамото
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заметки об одеждах и городах 1 постер
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