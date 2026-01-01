Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Последний поворот на Бруклин
6.9 Рейтинг IMDb: 6.8
4 постера
Последний поворот на Бруклин

Last Exit To Brooklin 18+
О фильме

Хроника жизни группы мелких преступников и мошенников в Бруклине (район Нью-Йорка). Фоном проходят социальные катаклизмы, связанные с забастовкой докеров. Жесткий профсоюзный лидер, проститутка и банда молодых преступников шатаются по району в поисках любви и приключений. Временами комичный, трогательный и очень натуралистический фильм о парадоксах любви и житейских прозрениях.

Страна США / Великобритания / ФРГ
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1989
Премьера в мире 26 июля 1989
Дата выхода
26 июля 1989 Россия 16+
5 января 1990 Великобритания 18
6 декабря 1991 Венгрия
12 октября 1989 Германия
11 октября 1989 Италия
26 июля 1989 Казахстан
4 мая 1990 США
26 июля 1989 Украина
24 октября 1989 Франция
MPAA R
Сборы в мире $1 730 005
Производство Allied Filmmakers, Bavaria Film, Constantin Film
Другие названия
Last Exit to Brooklyn, Letzte Ausfahrt Brooklyn, A Última Saída para Brooklyn, Az utolsó kijárat Brooklyn felé, Brooklyn'e Son Çıkış, Camino sin salida, Dernière sortie pour Brooklin, Dernière sortie pour Brooklyn, Noites Violentas no Brooklyn, Pääteasema Brooklyn, Piekielny Brooklyn, Poslední útěk do Brooklynu, Przeklęty Brooklyn, Sidste udkørsel til Brooklyn, Siste stopp Brooklyn, Slutstation Brooklyn, Teleftaia exodos sto Brooklyn, Ultima fermata Brooklyn, Última salida a Brooklyn, Última salida Brooklyn, Zadnji odcep za Brooklyn, Τελευταία έξοδος στο Μπρούκλυν, Τελευταία έξοδος: Μπρούκλυν, Последен изход за Бруклин, Последний поворот на Бруклин, ブルックリン最終出口, 布魯克林黑街
Режиссер
Ули Эдель
Ули Эдель
В ролях
Стивен Лэнг
Стивен Лэнг
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Берт Янг
Питер Добсон
Джерри Орбак
Джерри Орбак
Все актеры и съемочная группа
6.9
6.8 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  2022
