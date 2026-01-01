Отзывы о фильме
Хроника жизни группы мелких преступников и мошенников в Бруклине (район Нью-Йорка). Фоном проходят социальные катаклизмы, связанные с забастовкой докеров. Жесткий профсоюзный лидер, проститутка и банда молодых преступников шатаются по району в поисках любви и приключений. Временами комичный, трогательный и очень натуралистический фильм о парадоксах любви и житейских прозрениях.
|26 июля 1989
|Россия
|16+
|5 января 1990
|Великобритания
|18
|6 декабря 1991
|Венгрия
|12 октября 1989
|Германия
|11 октября 1989
|Италия
|26 июля 1989
|Казахстан
|4 мая 1990
|США
|26 июля 1989
|Украина
|24 октября 1989
|Франция