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В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде
Киноафиша Фильмы В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде
In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod

В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде, 1974

1974 / ФРГ
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме
Политическое эссе, где смысл рождается на стыках фрагментов двух инсценированных историй - воровки Инги Майер и разведчицы гэдээровской "штази" Риты Мюллер - и двух хроникальных съемок - съезда cоциал-демократов и выселения жителей из домов.
6.6 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 18 декабря 1974
Режиссер
Александр Клюге
В ролях
Дагмар Беддерих
Ютта Винкельманн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде 1 постер
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