В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде, 1974

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о выходе в прокат О фильме Политическое эссе, где смысл рождается на стыках фрагментов двух инсценированных историй - воровки Инги Майер и разведчицы гэдээровской "штази" Риты Мюллер - и двух хроникальных съемок - съезда cоциал-демократов и выселения жителей из домов. Развернуть 6.6 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 1974 Премьера в мире 18 декабря 1974 Режиссер Александр Клюге В ролях Дагмар Беддерих Ютта Винкельманн Все актеры и съемочная группа 1 постер

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