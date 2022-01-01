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В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде
In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod
В опасности и крайней нужде нерешительность приводит к беде, 1974
1974 / ФРГ
6.6
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
драма
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О фильме
Политическое эссе, где смысл рождается на стыках фрагментов двух инсценированных историй - воровки Инги Майер и разведчицы гэдээровской "штази" Риты Мюллер - и двух хроникальных съемок - съезда cоциал-демократов и выселения жителей из домов.
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6.6
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1974
Премьера в мире
18 декабря 1974
Режиссер
Александр Клюге
В ролях
Дагмар Беддерих
Ютта Винкельманн
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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