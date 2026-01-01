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Постер фильма Девушки в униформе
7.0
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7.0

Девушки в униформе

, 1958
Mädchen in Uniform
Франция, ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Девушки в униформе
7.0

О фильме

После смерти родителей юная Мануэла фон Мейнхардис отправлена в бедную, суровую школу. Отчаянно желая любви и теплоты Мануэла привязывается к единственному человечному преподавателю, Фроляйн фон Бернбург. Мануэла влюбляется в нее. О запретной любви обязательно все узнают, это только дело времени, и катастрофа неминуема. Элизабет Бернбург не отрекается от любви, она вынуждена уйти из школы. Мануэла получает суровое наказание, подобно кому-нибудь, кто совершил преступление…

В ролях

Роми Шнайдер
Роми Шнайдер
Manuela von Meinhardis
Лилли Палмер
Elisabeth von Bernburg
Тереза Гизе
Headmistress
Бландин Эбинджер
Miss von Racket
Адельхайд Зеек
Princess
Джина Альберт
Marga von Rackow
Сабина Зиньен
Ilse von Westhagen
Кристина Кауфманн
Mia
Даник Патиссон
Alexandra von Treskow
Ginette Pigeon
Edelgard von Kleist
Режиссер Геза фон Радваньи
Сценарист Christa Winsloe, Friedrich Dammann, Франц Хёллеринг
Композитор Peter Sandloff
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / ФРГ
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1958
Премьера в мире 7 июля 1958
Дата выхода
7 июля 1958 Германия
17 августа 1965 США NR
5 ноября 1958 Франция
Производство Central Cinema Company Film (CCC), Les Films Modernes (I), Productions Emile Natan
Другие названия
Mädchen in Uniform, Jeunes filles en uniforme, Corrupción en el internado, Dziewczęta w mundurkach, Farlig böjelse, Fete în uniformă, Girls in Uniform, Internado de señoritas, Lányok egyenruhában, Mädchen in Uniform (Girls in Uniform), Meisjes in uniform, Parthenes me stoli, Piger i uniform, Ragazze in uniforme, Raparigas de Uniforme, Senhoritas de Uniforme, Tyttöjä murrosiässä, Девушки в униформе, 制服の処女

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 15 голосов
7 IMDb

Отзывы о фильме

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