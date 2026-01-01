После смерти родителей юная Мануэла фон Мейнхардис отправлена в бедную, суровую школу. Отчаянно желая любви и теплоты Мануэла привязывается к единственному человечному преподавателю, Фроляйн фон Бернбург. Мануэла влюбляется в нее. О запретной любви обязательно все узнают, это только дело времени, и катастрофа неминуема. Элизабет Бернбург не отрекается от любви, она вынуждена уйти из школы. Мануэла получает суровое наказание, подобно кому-нибудь, кто совершил преступление…
|7 июля 1958
|Германия
|17 августа 1965
|США
|NR
|5 ноября 1958
|Франция