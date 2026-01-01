5.7
Синяя борода

, 1972
Bluebeard
Франция, Италия, ФРГ / триллер, криминал, драма / 18+
О фильме

Многие женщины не могли устоять перед его чарами, но ни у одной из них не было ни единого шанса остаться в живых, ведь они имели дело с самим бароном Синяя Борода. Во всем, что касается смерти, он гениален.

Его методы убийства так же разнообразны и красивы, как и все его жены. Кто он - хладнокровный убийца, женоненавистник, сумасшедший маньяк? Молодой американке Энн удалось проникнуть в страшную тайну барона. Но ей уже приготовлено место в ужасной коллекции Синей Бороды…

В ролях

Ричард Бёртон
Рэкел Уэлч
Вирна Лизи
Натали Делон
Марилу Толо
Карин Шуберт
Режиссер Эдвард Дмитрик
Сценарист Эннио Де Кончини, Эдвард Дмитрик, Maria Pia Fusco, Luciano Sacripanti
Композитор Эннио Морриконе
Детали фильма

Страна Франция / Италия / ФРГ
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 1 сентября 1972
Дата выхода
16 декабря 1974 Испания
1 сентября 1972 США
MPAA R
Производство Gloria Film, Barnabé Productions, Geiselgasteig Film
Другие названия
Bluebeard, Barba Azul, Barbe-bleue, Blaubart, Barbă Albastră, Barbablù, Barbazul, Blåskæg, Blauwbaard, Den bestialiske, Mavi sakal, Paroni Siniparta, Ridder blåskjegg, Ritari Siniparta, Sinihabe, Sinobrody, Κυανοπώγων, Синята брада, Синяя борода, 青ひげ

5.6 IMDb

Цитаты

Rosa Святая Дева!
Kurt Von Sepper Что случилось, Роза?
Rosa Но мадам такая белая! Она правда американка?
Kurt Von Sepper К сожалению, много среди американцев и темнокожих.
Kurt Von Sepper Что ты на самом деле думаешь о своей госпоже, Роза?
Rosa Она такая красивая!

