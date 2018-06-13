Картина повествует об обычной жизни и проблемах простых людей. Мари, 38-летняя разведенная женщина, решается оставить своего любовника, делает аборт и возвращается к бывшему мужу. Несмотря на видимую простоту, фильм был замечен и номинировался на премию «Оскар», как лучший иностранный фильм. Роми Шнайдер получила за главную роль в нем премию «Сезар».
ПроизводствоRenn Productions, Sara Films, France Régions 3 (FR3)
Другие названия
Une histoire simple, Uma História Simples, 'n Eenvoudige geschiedenis, A Simple Story, Docela obyčejný příběh, Egyszerű eset, Eine einfache Geschichte, Marie - en kvindes frihed, Mia apli istoria gia eleftheres gynaikes, O poveste simplă, Sasvim obična priča, Taka zwykła historia, Una donna semplice, Una historia simple, Una vida de mujer, Обикновена история, У каждого свой шанс, ありふれた愛のストーリー, 一個女人的選擇, 普通的故事, Simple Story
Рейтинг фильма
6.9
Оцените14 голосов
6.8IMDb
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