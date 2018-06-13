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Постер фильма У каждого свой шанс
6.9
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6.9

У каждого свой шанс

, 1978
Une histoire simple
Франция, ФРГ / драма / 18+
Постер фильма У каждого свой шанс
6.9

О фильме

Картина повествует об обычной жизни и проблемах простых людей. Мари, 38-летняя разведенная женщина, решается оставить своего любовника, делает аборт и возвращается к бывшему мужу. Несмотря на видимую простоту, фильм был замечен и номинировался на премию «Оскар», как лучший иностранный фильм. Роми Шнайдер получила за главную роль в нем премию «Сезар».

В ролях

Роми Шнайдер
Роми Шнайдер
Marie
Бруно Кремер
Бруно Кремер
Georges
Клод Брассер
Клод Брассер
Serge
Арлетт Боннар
Gabrielle
Софи Домье
Esther
Роже Пиго
Jérôme
Франсин Берже
Francine
Эва Дарлан
Anna
Надин Алари
La gynécologue
Vera Schroeder
Françoise
Режиссер Клод Соте
Сценарист Жан-Лу Дабади, Клод Соте
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / ФРГ
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 13 июня 2018
Премьера в мире 22 ноября 1978
Дата выхода
1 января 1979 Бразилия
13 октября 1979 Португалия
22 ноября 1978 Франция
Производство Renn Productions, Sara Films, France Régions 3 (FR3)
Другие названия
Une histoire simple, Uma História Simples, 'n Eenvoudige geschiedenis, A Simple Story, Docela obyčejný příběh, Egyszerű eset, Eine einfache Geschichte, Marie - en kvindes frihed, Mia apli istoria gia eleftheres gynaikes, O poveste simplă, Sasvim obična priča, Taka zwykła historia, Una donna semplice, Una historia simple, Una vida de mujer, Обикновена история, У каждого свой шанс, ありふれた愛のストーリー, 一個女人的選擇, 普通的故事, Simple Story

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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