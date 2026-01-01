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Постер фильма Случайные заработки одной рабыни
7.2
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7.2

Случайные заработки одной рабыни

, 1973
Gelegenheitsarbeit einer Sklavin
ФРГ / драма / 18+
Постер фильма Случайные заработки одной рабыни
7.2

О фильме

Мать троих детей промышляет нелегальными абортами. Когда на нее доносят, ее мужу приходится идти зарабатывать деньги на химзавод, а она на досуге обчитывается марксистскими книжками и идет на мужнину работу вести агитацию. За поведение жены мужа увольняют, и жене остается продавать сосиски у проходной, заворачивая их в свои листовки.

В ролях

Урсула Бирихс
Frau A. Willek
Траугогг Буре
Dr. med. Ernst Genée
Альфред Эдель
Ferdinand Schliephake
Сильвия Гартманн
Sylvia
Александр Клюге
Александра Клюге
Roswitha Bronski
Franz Bronski
Franz Bronski
Bion Steinborn
Franz Bronski
Ulrike Laurence
Walter Flamme
Ortrud Teichert
Режиссер Александр Клюге
Сценарист Александр Клюге
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна ФРГ
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1973
Премьера в мире 7 декабря 1973
Дата выхода
7 декабря 1973 Германия
30 сентября 1974 США
20 мая 1974 Франция
Сборы в мире $19 614
Производство Filmverlag der Autoren, Kairos-Film
Другие названия
Gelegenheitsarbeit einer Sklavin, Occasional Work of a Female Slave, Efkairia douleias gia mia sklava, En slavindes lejlighedsarbejde, En slavinnas extraknäck, En slavinnes ekstrajobb, Le occupazioni occasionali di una schiava, Occasional Work of a Slave, Part-Time Work of a Domestic Slave, Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, Travaux occasionnels d'une esclave, 定めなき女の日々

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb

Отзывы о фильме

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