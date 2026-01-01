Мать троих детей промышляет нелегальными абортами. Когда на нее доносят, ее мужу приходится идти зарабатывать деньги на химзавод, а она на досуге обчитывается марксистскими книжками и идет на мужнину работу вести агитацию. За поведение жены мужа увольняют, и жене остается продавать сосиски у проходной, заворачивая их в свои листовки.
Gelegenheitsarbeit einer Sklavin, Occasional Work of a Female Slave, Efkairia douleias gia mia sklava, En slavindes lejlighedsarbejde, En slavinnas extraknäck, En slavinnes ekstrajobb, Le occupazioni occasionali di una schiava, Occasional Work of a Slave, Part-Time Work of a Domestic Slave, Trabalhos Ocasionais de uma Escrava, Travaux occasionnels d'une esclave, 定めなき女の日々
Рейтинг фильма
7.2
Оцените11 голосов
7.2IMDb
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