7.5
Агирре, гнев Божий

, 1972
Aguirre, der Zorn Gottes
ФРГ / биография, исторический, приключения, драма / 18+
После завоевания и разграбления испанцами государства Инков возникла легенда о сказочно богатой стране Эльдорадо, которая затерялась в бесчисленных болотах бассейна Амазонки.

В январе 1561 года на поиски этой страны впервые отправилась большая экспедиция испанских авантюристов под предводительством Гансало Писаро.

В непроходимые джунгли был выслан отрад из сорока человек, которые должны были сплавиться на плотах и найти Эльдорадо.

Отряд разведчиков возглавили дон Педро Де Урсо, которого сопровождала его возлюбленная донна Инес, и его помощник дон Лопе Де Агирре вместе с дочерью Лопес. Не прошло и нескольких дней, как отряд стал терять своих воинов одного за другим. Они гибли от стрел индейцев и тонули в бурных потоках реки.

Урсо решил повернуть отряд, но Агирре организовал бунт и взял власть в свои руки с целью продолжить поиски мифической страны. Одержимый жаждой золота он повел людей за собой в джунгли, но экспедиции не суждено было вернуться. 

В ролях

Клаус Кински
Елена Рохо
Дел Негро
Руй Гуерра
Петер Берлинг
Сесилия Ривера
Режиссер Вернер Херцог
Сценарист Вернер Херцог
Композитор Popol Vuh
Страна ФРГ
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1972
Премьера в мире 29 декабря 1972
Дата выхода
22 января 1976 Аргентина
12 ноября 1974 Великобритания
29 декабря 1972 Германия
14 февраля 2005 Греция
15 апреля 1975 Испания
28 мая 1975 Италия
18 марта 1979 Португалия
2 апреля 1977 США
1 мая 1981 Финляндия
26 февраля 1975 Франция
29 декабря 1972 Швеция 15
2 августа 2002 Южная Корея 12
26 февраля 1983 Япония G
Бюджет $370 000
Сборы в мире $37 987
Производство Werner Herzog Filmproduktion, Hessischer Rundfunk (HR), Estudios Churubusco Azteca S.A.
Другие названия
Aguirre, der Zorn Gottes, Aguirre, the Wrath of God, Aguirre, la ira de Dios, Aguirre, la colère de Dieu, アギーレ／神の怒り, Agirė, Dievo rūstybė, Aguirre - guds vrede, Aguirre - jumalan viha, Aguirre furore di Dio, Aguirre jumala viha, Aguirre, a cólera de Deus, Aguirre, a Cólera dos Deuses, Aguirre, de toorn vn God, Aguirre, den gale erobrer, Aguirre, gniew boży, Aguirre, gnjev Božji, Aguirre, Guds vrede, Aguirre, Isten haragja, Aguirre, Jumalan viha, Aguirre, la còlera de Déu, Aguirre, la cólera de Dios, Aguirre, minia lui D-zeu, Aguirre, o Aventureiro, Aguirre: Guds vrede, Aguirre: la ira de Dios, Aguirre: The Wrath of God, Jakten på El Dorado, Αγκίρε, η μάστιγα του Θεού, Αγκίρε, η οργή του Θεού, Агире - гнев Божији, Агире, гняв Божий, Агирре, гнев божий, Аґірре, гнів Божий, 天譴

7.5
7.8 IMDb
Цитаты

Don Lope de Aguirre Я — великий предатель. Других быть не может. Тот, кто даже подумает оставить эту миссию, будет разорван на 198 частей. Эти части будут топтаны до тех пор, пока из них не останется только краска для стен. Тот, кто возьмёт хоть одно зерно кукурузы или каплю воды сверх своей нормы... будет замурован на 155 лет. Если я, Агирре, захочу, чтобы птицы падали мёртвыми с деревьев... — значит, птицы падут мёртвыми с деревьев. Я — гнев Божий. Земля, по которой я пройду, увидит меня и затрепещет. Но тот, кто пойдёт за мной и рекой, обретёт несметные богатства. А тот, кто предаст...

