После завоевания и разграбления испанцами государства Инков возникла легенда о сказочно богатой стране Эльдорадо, которая затерялась в бесчисленных болотах бассейна Амазонки.
В январе 1561 года на поиски этой страны впервые отправилась большая экспедиция испанских авантюристов под предводительством Гансало Писаро.
В непроходимые джунгли был выслан отрад из сорока человек, которые должны были сплавиться на плотах и найти Эльдорадо.
Отряд разведчиков возглавили дон Педро Де Урсо, которого сопровождала его возлюбленная донна Инес, и его помощник дон Лопе Де Агирре вместе с дочерью Лопес. Не прошло и нескольких дней, как отряд стал терять своих воинов одного за другим. Они гибли от стрел индейцев и тонули в бурных потоках реки.
Урсо решил повернуть отряд, но Агирре организовал бунт и взял власть в свои руки с целью продолжить поиски мифической страны. Одержимый жаждой золота он повел людей за собой в джунгли, но экспедиции не суждено было вернуться.
|22 января 1976
|Аргентина
|12 ноября 1974
|Великобритания
|29 декабря 1972
|Германия
|14 февраля 2005
|Греция
|15 апреля 1975
|Испания
|28 мая 1975
|Италия
|18 марта 1979
|Португалия
|2 апреля 1977
|США
|1 мая 1981
|Финляндия
|26 февраля 1975
|Франция
|29 декабря 1972
|Швеция
|15
|2 августа 2002
|Южная Корея
|12
|26 февраля 1983
|Япония
