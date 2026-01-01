Don Lope de Aguirre Я — великий предатель. Других быть не может. Тот, кто даже подумает оставить эту миссию, будет разорван на 198 частей. Эти части будут топтаны до тех пор, пока из них не останется только краска для стен. Тот, кто возьмёт хоть одно зерно кукурузы или каплю воды сверх своей нормы... будет замурован на 155 лет. Если я, Агирре, захочу, чтобы птицы падали мёртвыми с деревьев... — значит, птицы падут мёртвыми с деревьев. Я — гнев Божий. Земля, по которой я пройду, увидит меня и затрепещет. Но тот, кто пойдёт за мной и рекой, обретёт несметные богатства. А тот, кто предаст...