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Преступный репортаж
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Mort en direct, La

Преступный репортаж, 1980

1980 / Франция / ФРГ / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 23 января 1980
Премьера в мире 23 января 1980
Возраст 16+
Режиссер
Бертран Тавернье
Бертран Тавернье
В ролях
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Харви Кейтель
Харви Кейтель
Вадим Гловна
Бернар Вики
Гарри Дин Стэнтон
Гарри Дин Стэнтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Преступный репортаж 2 постера
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