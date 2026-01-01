Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Спасай, кто может (жизнь)
Спасай, кто может (жизнь)

Спасай, кто может (жизнь)

Sauve qui peut (la vie) 18+
О фильме

Тревоги и стремления мужчин и женщин в обществе, которое ведет к разрушению отношений – этот фильм подобен музыкальной партитуре, состоящей из четырёх частей. Воображение: после расставания с Полем, Дениз переезжает жить в деревню. Страх: Поль боится одиночества. Деятельность: Изабель учит сестру, как стать проституткой. Музыка: после несчастного случая Поль страдает, но Дениз предпочитает этого не замечать.
Страна Франция / Австрия / ФРГ / Швейцария
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 22 мая 1980
Дата выхода
8 сентября 1980 Австрия 12
8 сентября 1980 Канада
15 октября 1980 Франция
Сборы в мире $47 262
Производство Sara Films, MK2 Productions, Saga-Productions
Другие названия
Sauve qui peut (la vie), Every Man for Himself, Salve-se Quem Puder, Herkes Kendini Kurtarsın, Mentse, aki tudja (az életét), Nu gäller det livet!, Pelastukoon ken voi, Ratuj kto może (życie), Rette sich, wer kann (das Leben), Salve quien pueda, la vida, Salve-se Quem Puder (A Vida), Sálvese quien pueda (la vida), Sálvese quien pueda la vida, Si salvi chi può (la vita), Slow Motion, Ο σώζων εαυτόν σωθήτω, Спасай, кто может (свою жизнь), 勝手に逃げろ/人生
Режиссер
Жан-Люк Годар
Жан-Люк Годар
В ролях
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Жак Дютрон
Натали Бай
Натали Бай
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
11 голосов
6.5 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Customer in Room 522 Ладно, накрасишь мне губы, но только когда он лизнёт тебе ж#пу. А ты, Тьерри, любишь её ж#пу только когда другой тебя сосёт. А ты, ты сосёшь его каждый раз, когда я ногой касаюсь твоих грудей. Попробуем. Хорошо, картинка норм. Теперь звук. Когда я ногой касаюсь твоих сисек, ты говоришь «ай», а потом сосёшь его. Давай.
Woman Ай!
Customer in Room 522 Тьерри, она сосёт твой х#й, ты говоришь «ох», а потом лижешь ей ж#пу. Попробуем.
Woman Ай!
Secretary Ох!
Customer in Room 522 А ты, когда он лижет тебе ж#пу, говоришь «эй» — как будто тебя задели в метро. Давай, Тьерри.
Isabelle Rivière Эй!
Customer in Room 522 Потом накрасишь мне губы. Всего раз. И если я улыбнусь, ты поцелуешь меня. Попробуем.
Woman Ай!
Secretary Ох!
Isabelle Rivière Эй!
