Тревоги и стремления мужчин и женщин в обществе, которое ведет к разрушению отношений – этот фильм подобен музыкальной партитуре, состоящей из четырёх частей. Воображение: после расставания с Полем, Дениз переезжает жить в деревню. Страх: Поль боится одиночества. Деятельность: Изабель учит сестру, как стать проституткой. Музыка: после несчастного случая Поль страдает, но Дениз предпочитает этого не замечать.
Sauve qui peut (la vie), Every Man for Himself, Salve-se Quem Puder, Herkes Kendini Kurtarsın, Mentse, aki tudja (az életét), Nu gäller det livet!, Pelastukoon ken voi, Ratuj kto może (życie), Rette sich, wer kann (das Leben), Salve quien pueda, la vida, Salve-se Quem Puder (A Vida), Sálvese quien pueda (la vida), Sálvese quien pueda la vida, Si salvi chi può (la vita), Slow Motion, Ο σώζων εαυτόν σωθήτω, Спасай, кто может (свою жизнь), 勝手に逃げろ/人生
Customer in Room 522Ладно, накрасишь мне губы, но только когда он лизнёт тебе ж#пу. А ты, Тьерри, любишь её ж#пу только когда другой тебя сосёт. А ты, ты сосёшь его каждый раз, когда я ногой касаюсь твоих грудей. Попробуем. Хорошо, картинка норм. Теперь звук. Когда я ногой касаюсь твоих сисек, ты говоришь «ай», а потом сосёшь его. Давай.
WomanАй!
Customer in Room 522Тьерри, она сосёт твой х#й, ты говоришь «ох», а потом лижешь ей ж#пу. Попробуем.
WomanАй!
SecretaryОх!
Customer in Room 522А ты, когда он лижет тебе ж#пу, говоришь «эй» — как будто тебя задели в метро. Давай, Тьерри.
Isabelle RivièreЭй!
Customer in Room 522Потом накрасишь мне губы. Всего раз. И если я улыбнусь, ты поцелуешь меня. Попробуем.