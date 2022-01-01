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Неугасимый огонь
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Nicht löschbares Feuer

Неугасимый огонь, 1969

1969 / ФРГ
6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Полудокументальный фильм, снятый как протест против использования напалма войсками США во Вьетнаме.

6.8 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 1969
Премьера в мире 26 июля 1969
Возраст 16+
Режиссер
Харун Фароки
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неугасимый огонь 1 постер
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