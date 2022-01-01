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Неугасимый огонь
Nicht löschbares Feuer
Неугасимый огонь, 1969
1969 / ФРГ
6.8
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15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
документальный
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О фильме
Полудокументальный фильм, снятый как протест против использования напалма войсками США во Вьетнаме.
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6.8
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
25 минут
Год выпуска
1969
Премьера в мире
26 июля 1969
Возраст
16+
Режиссер
Харун Фароки
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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