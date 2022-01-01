Неугасимый огонь, 1969

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о выходе в прокат О фильме Полудокументальный фильм, снятый как протест против использования напалма войсками США во Вьетнаме. Развернуть 6.8 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7 Продолжительность 25 минут Год выпуска 1969 Премьера в мире 26 июля 1969 Возраст 16+ Режиссер Харун Фароки Все актеры и съемочная группа 1 постер

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