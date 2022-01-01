Как видно, 1986

Два чертежа — изображение плуга и пушки — два орудия, созданных человеческой мыслью, которые находятся на противоположных полюсах истории технологий. Плуг ассоциируется с созиданием, пушка — с разрушением. Устанавливая исходной точкой повествования такую диалектическую пару, режиссер создает развернутое исследование о природе технологического измерения цивилизации, подспудно пытаясь нащупать в многочисленных эпизодах истории развития техники возможные сценарии, которым было не суждено стать реальностью. «Как видно» — лаконичное, концептуально безупречное эссе, в котором человечество предстает парадоксальным сгустком креативной энергии.