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Как видно, 1986

1986 / ФРГ
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Два чертежа — изображение плуга и пушки — два орудия, созданных человеческой мыслью, которые находятся на противоположных полюсах истории технологий. Плуг ассоциируется с созиданием, пушка — с разрушением. Устанавливая исходной точкой повествования такую диалектическую пару, режиссер создает развернутое исследование о природе технологического измерения цивилизации, подспудно пытаясь нащупать в многочисленных эпизодах истории развития техники возможные сценарии, которым было не суждено стать реальностью. «Как видно» — лаконичное, концептуально безупречное эссе, в котором человечество предстает парадоксальным сгустком креативной энергии.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 1 января 1986
Возраст 18+
Режиссер
Харун Фароки
Все актеры и съемочная группа
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