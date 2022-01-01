Как видно, 1986

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о выходе в прокат О фильме Два чертежа — изображение плуга и пушки — два орудия, созданных человеческой мыслью, которые находятся на противоположных полюсах истории технологий. Плуг ассоциируется с созиданием, пушка — с разрушением. Устанавливая исходной точкой повествования такую диалектическую пару, режиссер создает развернутое исследование о природе технологического измерения цивилизации, подспудно пытаясь нащупать в многочисленных эпизодах истории развития техники возможные сценарии, которым было не суждено стать реальностью. «Как видно» — лаконичное, концептуально безупречное эссе, в котором человечество предстает парадоксальным сгустком креативной энергии. Развернуть 7.4 Оцените 11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4 Продолжительность 1 час 12 минут Год выпуска 1986 Премьера в мире 1 января 1986 Возраст 18+ Режиссер Харун Фароки Все актеры и съемочная группа

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