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Poster of Caniba
5.5
Kinoafisha Films Caniba
5.5

Caniba

, 2017
Caniba
USA / Documentary / 18+
Poster of Caniba
5.5

Cast

Renée Hartevelt
Self
Issei Sagawa
Self
Jun Sagawa
Self
Director Lucien Castaing-Taylor, Véréna Paravel
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 2017
Online premiere 6 August 2018
World premiere 1 September 2017
Release date
1 September 2017 Canada
22 August 2018 France
15 March 2018 Lithuania
24 June 2020 Taiwan
Also known as
Caniba, Κανίβαλος, Каниба, カニバ　パリ人肉事件38年目の真実, 食人錄

Film rating

5.5
Rate 12 votes
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