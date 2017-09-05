Menu
Рейтинги
7.0 IMDb Rating: 7.1

Kinoafisha Films My Generation

My Generation

My Generation 18+
My Generation - trailer
My Generation  trailer
Country Great Britain
Runtime 1 hour 25 minutes
Production year 2018
Online premiere 8 October 2017
World premiere 5 September 2017
Release date
16 August 2018 Russia Пионер 16+
8 October 2017 Great Britain
Worldwide Gross $546,183
Production Nine Daughters, XIX Entertainment
Also known as
My Generation, My Generation - Michael Caine, Benim Jenerasyonum, Ha'Dor Shelly, Michael Caine - My generation, Michael Caine: Moje pokolenie, Моё поколение, マイ・ジェネレーション　ロンドンをぶっとばせ！
Director
David Batty
David Batty
Cast
David Bailey
David Bailey
Michael Caine
Michael Caine
Joan Collins
Joan Collins
Roger Daltrey
Roger Daltrey
Marianne Faithfull
Marianne Faithfull
Cast and Crew
Film rating

7.0
Rate 11 votes
7.1 IMDb
Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

Roman Svetlov 18 August 2018, 23:09
Ностальгично и точно. Для молодых будет весьма познавательно!
My Generation - trailer
My Generation Trailer
