Kinoafisha Films Mother!

Mother!

mother! 18+
Synopsis

A couple's relationship is tested when uninvited guests arrive at their home, disrupting their tranquil existence.
Mother! - second trailer in russian
Mother!  second trailer in russian
Country USA
Runtime 1 hour 55 minutes
Production year 2017
Online premiere 5 December 2017
World premiere 5 September 2017
Release date
14 September 2017 Russia Централ Партнершип Paramount 18+
21 September 2017 Argentina 16
14 September 2017 Armenia
12 October 2017 Australia
14 September 2017 Austria 16
14 September 2017 Belarus
13 September 2017 Belgium KNT/ENA
21 September 2017 Bolivia
21 September 2017 Brazil
14 September 2017 Cambodia
15 September 2017 Canada 18A
21 September 2017 Chile 14
21 September 2017 Colombia 18
21 September 2017 Costa Rica
19 October 2017 Croatia
19 October 2017 Czechia 15
14 September 2017 Denmark
22 September 2017 Ecuador
19 October 2017 Egypt
21 September 2017 El Salvador
3 November 2017 Estonia
15 September 2017 Finland
13 September 2017 France
14 September 2017 Georgia
14 September 2017 Germany
15 September 2017 Great Britain
19 October 2017 Greece
21 September 2017 Guatemala
21 September 2017 Honduras
5 October 2017 Hong Kong
9 November 2017 Hungary
15 September 2017 Ireland
19 October 2017 Israel
28 September 2017 Italy
14 September 2017 Kazakhstan
29 September 2017 Latvia
27 October 2017 Lithuania
5 October 2017 Macao D
14 September 2017 Malaysia
13 October 2017 Mexico
21 September 2017 Netherlands
14 September 2017 New Zealand
21 September 2017 Nicaragua
15 September 2017 Norway
21 September 2017 Panama
21 September 2017 Peru
20 September 2017 Philippines R-16
3 November 2017 Poland 16
21 September 2017 Portugal
20 October 2017 Romania
14 September 2017 Singapore NC16
19 October 2017 Slovakia
28 September 2017 Slovenia
27 October 2017 South Africa
19 October 2017 South Korea
29 September 2017 Spain
29 September 2017 Sweden
29 September 2017 Taiwan, Province of China R-18
21 September 2017 Thailand
11 October 2017 Trinidad and Tobago
27 October 2017 Turkey
19 October 2017 UAE
15 September 2017 USA
14 September 2017 Ukraine
21 September 2017 Uruguay
22 September 2017 Venezuela
MPAA R
Budget $30,000,000
Worldwide Gross $44,516,999
Production Paramount Pictures, Protozoa Pictures
Also known as
Mother!, ¡Madre!, Madre!, Mãe!, Majka!, Matka!, Anne!, Anyám!, Day 6, Deda!, Ema!, Imma!, Mamã!, Māt!, Mati!, Matka, Mẹ!, Mère!, Mother, Motina!, Oyi!, Μητέρα!, Майка!, Мајка!, мама!, Мати!, マザー!, 媽媽！, 母亲！, 母親！
Director
Darren Aronofsky
Darren Aronofsky
Cast
Jennifer Lawrence
Jennifer Lawrence
Ed Harris
Ed Harris
Domhnall Gleeson
Domhnall Gleeson
Michelle Pfeiffer
Michelle Pfeiffer
Javier Bardem
Javier Bardem
Cast and Crew
Film rating

6.7
Rate 50 votes
6.6 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2317 In the Drama genre  975 In the Thriller genre  454 In the Horror genre  185 In films of USA  1419
Film Reviews
Леха 1 October 2017, 22:40
Дегенератами заселен любой город в любой стране. А фильм действительно сложный, одна сплошная метафора. И в кинотеатрах для масс ему делать особо нечего.
Ниджат Аббасов 19 September 2017, 00:02
Этот фильм я бы посоветовал лишь самым злейшим врагам. Думаю, что нет более мучительно,чем провести 2 часа за просмотром данного "фильма". Дерьмо,… Read more…
Reviews Write review
Film Trailers All trailers
Mother! - second trailer in russian
Mother! Second trailer in russian
Mother! - trailer in russian
Mother! Trailer in russian
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
