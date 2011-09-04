Menu
6.7 IMDb Rating: 6.3
Kinoafisha Films Land of Oblivion

Land of Oblivion

La Terre Outrage / Terre outragée 18+
Synopsis

Chernobyl, 1986, a few hours before the disaster. Piotr and Anya's wedding is interrupted by a fire at the power station.
Country France / Ukraine
Runtime 1 hour 48 minutes
Production year 2011
Online premiere 17 November 2021
World premiere 4 September 2011
Release date
28 March 2012 France
Budget $5,000,000
Production Les Films du Poisson, Vandertastic Films, Apple Film Productions
Also known as
La terre outragée, Land of Oblivion, Rahutu Maa, Terra Esquecida, Verwundete Erde, Zemlja zaborava, Znieważona ziemia, Η χώρα της λήθης, Земля забвения, Земля забуття, 故郷よ, 湮没之地, 被遺忘的城市
Director
Michale Boganim
Cast
Olga Kurylenko
Olga Kurylenko
Ilya Iosifov
Ilya Iosifov
Nikita Emshanov
Tetiana Tkachenko
Tatyana Rasskazova
Tatyana Rasskazova
6.7
6.3 IMDb
