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Poster of Terraferma
6.6
Terraferma - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Terraferma
6.6

Terraferma

, 2011
Terraferma
France, Italy / Drama / 18+
Trailers
Poster of Terraferma
6.6
Terraferma - Dubbed trailer
Terraferma  Dubbed trailer

Synopsis

A Sicilian family deals with the arrival of a group of immigrants on their island.

Cast

Filippo Pucillo
Filippo
Donatella Finocchiaro
Donatella Finocchiaro
Giulietta
Giuseppe Fiorello
Nino
Mimmo Cuticchio
Ernesto
Tiziana Lodato
Tiziana Lodato
Maria
Martina Codecasa
Maura
Claudio Santamaria
Claudio Santamaria
Finanziere
Filippo Scarafia
Marco
Timnit T.
Sara
Pierpaolo Spollon
Pierpaolo Spollon
Stefano
Director Emanuele Crialese
Writer Emanuele Crialese, Vittorio Moroni
Composer Franco Piersanti
Cast and Crew

Film details

Country France / Italy
Runtime 1 hour 28 minutes
Production year 2011
World premiere 7 September 2011
Release date
29 March 2012 Russia Другое кино
29 March 2012 Belarus
11 October 2013 Brazil
7 September 2011 Denmark 15
7 September 2011 Italy
29 March 2012 Kazakhstan
19 April 2012 Portugal
27 July 2012 Spain
6 September 2013 USA
4 July 2013 Ukraine
MPAA R
Budget €9,150,000
Worldwide Gross $2,343,302
Production Cattleya, Babe Film, France 2 Cinéma
Also known as
Terraferma, Материк, A tenger törvénye, Kopno, Maismaa, Memleket, Tairiku, Terra ferma, Terra Firme, Umi to tairiku, Στη στεριά, Твърда земя, 内陆, 海と大陸, 這些年，我們一起追逐金錢, 테라페르마

Film rating

6.6
Rate 10 votes
6.7 IMDb

Film Trailers

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Terraferma - Dubbed trailer
Terraferma Dubbed trailer
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