Cast
Cast and Crew
Director
Emanuele Crialese
Writer
Emanuele Crialese, Vittorio Moroni
Composer
Franco Piersanti
Film details
Country
France / Italy
Runtime
1 hour 28 minutes
Production year
2011
World premiere
7 September 2011
Release date
|29 March 2012
|Russia
| Другое кино
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|29 March 2012
|Belarus
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|11 October 2013
|Brazil
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|7 September 2011
|Denmark
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|15
|7 September 2011
|Italy
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|29 March 2012
|Kazakhstan
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|19 April 2012
|Portugal
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|27 July 2012
|Spain
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|6 September 2013
|USA
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|4 July 2013
|Ukraine
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MPAA
R
Budget
€9,150,000
Worldwide Gross
$2,343,302
Production
Cattleya, Babe Film, France 2 Cinéma
Also known as
Terraferma, Материк, A tenger törvénye, Kopno, Maismaa, Memleket, Tairiku, Terra ferma, Terra Firme, Umi to tairiku, Στη στεριά, Твърда земя, 内陆, 海と大陸, 這些年，我們一起追逐金錢, 테라페르마