|23 February 2012
|Russia
|Кино без границ
|26 April 2012
|Argentina
|9 February 2012
|Australia
|23 February 2012
|Belarus
|11 January 2012
|Belgium
|16 March 2012
|Brazil
|2 December 2011
|Canada
|3 May 2012
|Chile
|2 October 2011
|China
|8 March 2012
|Denmark
|9 March 2012
|Estonia
|13 January 2012
|Finland
|7 December 2011
|France
|29 February 2012
|Germany
|13 January 2012
|Great Britain
|9 February 2012
|Greece
|12 April 2012
|Hong Kong
|23 February 2012
|Hungary
|13 January 2012
|Ireland
|15 March 2012
|Israel
|13 January 2012
|Italy
|10 March 2012
|Japan
|23 February 2012
|Kazakhstan
|14 March 2012
|Malta
|16 March 2012
|Mexico
|9 February 2012
|Netherlands
|23 February 2012
|New Zealand
|13 January 2012
|Norway
|10 May 2012
|Peru
|24 February 2012
|Poland
|1 March 2012
|Portugal
|8 March 2012
|Slovenia
|24 December 2013
|South Korea
|17 February 2012
|Spain
|6 January 2012
|Sweden
|1 March 2012
|Thailand
|3 February 2012
|Turkey
|10 May 2012
|Ukraine
|18 May 2012
|Venezuela