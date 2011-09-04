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Poster of Shame
6.5
Shame - Dubbed trailer
Kinoafisha Films Shame
6.5

Shame

, 2011
Shame
Great Britain / Drama / 18+
Trailers
Poster of Shame
6.5
Shame - Dubbed trailer
Shame  Dubbed trailer

Synopsis

A man's carefully cultivated private life is disrupted when his sister arrives for an indefinite stay.

Cast

Michael Fassbender
Michael Fassbender
Brandon
Carey Mulligan
Carey Mulligan
Sissy
James Badge Dale
James Badge Dale
David
Hannah Ware
Hannah Ware
Samantha
Amy Hargreaves
Elizabeth Masucci
Elizabeth
Marta Milans
Marta Milans
Lucy Walters
Woman on Subway Train
Mari-Ange Ramirez
Alexa
Nicole Beharie
Nicole Beharie
Marianne
Alex Manette
Alex Manette
Steven
Rachel Farrar
Rachel
Director Steve McQueen
Writer Abi Morgan, Steve McQueen
Composer Harry Escott
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 41 minutes
Production year 2011
Online premiere 2 October 2011
World premiere 4 September 2011
Release date
23 February 2012 Russia Кино без границ
26 April 2012 Argentina
9 February 2012 Australia
23 February 2012 Belarus
11 January 2012 Belgium
16 March 2012 Brazil
2 December 2011 Canada
3 May 2012 Chile
2 October 2011 China
8 March 2012 Denmark
9 March 2012 Estonia
13 January 2012 Finland
7 December 2011 France
29 February 2012 Germany
13 January 2012 Great Britain
9 February 2012 Greece
12 April 2012 Hong Kong
23 February 2012 Hungary
13 January 2012 Ireland
15 March 2012 Israel
13 January 2012 Italy
10 March 2012 Japan
23 February 2012 Kazakhstan
14 March 2012 Malta
16 March 2012 Mexico
9 February 2012 Netherlands
23 February 2012 New Zealand
13 January 2012 Norway
10 May 2012 Peru
24 February 2012 Poland
1 March 2012 Portugal
8 March 2012 Slovenia
24 December 2013 South Korea
17 February 2012 Spain
6 January 2012 Sweden
1 March 2012 Thailand
3 February 2012 Turkey
10 May 2012 Ukraine
18 May 2012 Venezuela
MPAA NC-17
Budget $6,500,000
Worldwide Gross $19,083,146
Production See-Saw Films, Film4, UK Film Council
Also known as
Shame, Shame: deseos culpables, Shame: Sin reservas, Срам, A szégyentelen, Busha, Deseos culpables, Geda, Häbi, Hanba, Hayo, Hổ Thẹn, La honte, Rusine, Shame - Deseos culpables, SHAME シェイム, Sram, Sramota, Stud, Utanç, Vergonha, Wstyd, Сором, Стыд, 셰임, 性愛成癮的男人, 羞耻, 色辱, Shame - A szégyentelen

Film rating

6.5
Rate 16 votes
7.2 IMDb

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Shame - Dubbed trailer
Shame Dubbed trailer
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