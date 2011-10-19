Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet
Poster of Cut
Poster of Cut
Рейтинги
6.3 IMDb Rating: 6.5
Rate
2 posters
Kinoafisha Films Cut

Cut

Cut 18+
Напомним о выходе в прокат
Cut - trailer with russian subtitles
Cut  trailer with russian subtitles
Country USA / France / Japan / South Korea / Turkey
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 2011
World premiere 19 October 2011
Release date
8 November 2012 Russia Кино без границ 18+
8 November 2012 Belarus
17 December 2011 Japan
8 November 2012 Kazakhstan
8 November 2012 Ukraine
Production Tokyo Story, Bitters End, Cut (II)
Also known as
Cut, Снято!, 影癡鬥陣俱樂部, 拳拳到戲肉, 片场杀机, 電影魂
Director
Amir Naderi
Cast
Hidetoshi Nishijima
Hidetoshi Nishijima
Takako Tokiwa
Takashi Sasano
Shun Sugata
Takuji Suzuki
Cast and Crew
Similar films for Cut
Fire 5.6
Fire (2022)
Kerr 5.9
Kerr (2021)
Take This Waltz 7.0
Take This Waltz (2011)
Police, Adjective 7.4
Police, Adjective (2009)
Tokyo Sonata 7.6
Tokyo Sonata (2008)
Vegas: Based on a True Story 6.2
Vegas: Based on a True Story (2008)
Salvatore Giuliano 7.3
Salvatore Giuliano (1961)
Drive My Car 7.2
Drive My Car (2021)
Hara-Kiri: Death of a Samurai 6.8
Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
Kabei: Our Mother 6.6
Kabei: Our Mother (2008)
Tamamoe! 7.8
Tamamoe! (2007)
Love and Honor 7.4
Love and Honor (2006)

Film rating

6.3
Rate 18 votes
6.5 IMDb
Write review
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

Film Reviews

fanbunga 2 April 2015, 12:51
Шикарное кино и совсем не скучное.
Синефил-комикадзе вызывает смешанные чувства, но больше уважения всё-таки. После смерти брата Сюдзи просто… Read more…
fanbunga 2 April 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 13/11/2012 - 23:12:01

Может, у режиссера фантазии не хватило и он придерживался того самого сотенного списка.… Read more…
Film Trailers All trailers
Cut - trailer with russian subtitles
Cut Trailer with russian subtitles
Cut - trailer
Cut Trailer
Все трейлеры All Top Trailers on Our Channel
Stills
Avatar 3
Avatar 3
2025, USA, Sci-Fi, Fantasy, Action, Adventure
Marty Supreme
Marty Supreme
2025, USA, Drama, History
The Housemaid
The Housemaid
2025, USA, Thriller
Zootopia 2
Zootopia 2
2025, USA, Adventure, Animation, Comedy
Shelter
Shelter
2026, USA, Action, Thriller
Ravioli Oli
Ravioli Oli
2026, Russia, Comedy, Romantic
Chebi 2
Chebi 2
2026, Russia, Family, Comedy
Greenland: Migration
Greenland: Migration
2026, Great Britain / USA, Thriller, Sci-Fi, Action, Adventure
Levsha
Levsha
2026, Russia, Adventure
Return to Silent Hill
Return to Silent Hill
2026, USA, Horror
The Pout-Pout Fish
The Pout-Pout Fish
2025, Australia / USA, Adventure, Animation, Comedy
Yura Was Here
Yura Was Here
2025, Russia, Drama, Music
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more