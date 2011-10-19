Country
USA / France / Japan / South Korea / Turkey
Runtime
2 hours 13 minutes
Production year
2011
World premiere
19 October 2011
Release date
|8 November 2012
|Russia
| Кино без границ
|18+
|8 November 2012
|Belarus
|
|
|17 December 2011
|Japan
|
|
|8 November 2012
|Kazakhstan
|
|
|8 November 2012
|Ukraine
|
|
Production
Tokyo Story, Bitters End, Cut (II)
Also known as
Cut, Снято!, 影癡鬥陣俱樂部, 拳拳到戲肉, 片场杀机, 電影魂
Синефил-комикадзе вызывает смешанные чувства, но больше уважения всё-таки. После смерти брата Сюдзи просто… Read more…
Может, у режиссера фантазии не хватило и он придерживался того самого сотенного списка.… Read more…