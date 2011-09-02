|26 January 2012
|Russia
|Кино без границ
|26 January 2012
|Belarus
|23 November 2011
|Brazil
|13 January 2012
|Canada
|23 March 2012
|Estonia
|21 December 2011
|France
|10 November 2011
|Germany
|10 February 2012
|Great Britain
|24 November 2011
|Greece
|30 September 2011
|Italy
|26 January 2012
|Kazakhstan
|6 April 2012
|Lithuania
|15 March 2012
|Netherlands
|30 September 2011
|Norway
|18
|25 November 2011
|Romania
|26 January 2012
|Slovakia
|10 May 2012
|South Korea
|18
|25 November 2011
|Spain
|18 November 2011
|Sweden
|26 January 2012
|Ukraine