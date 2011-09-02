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Poster of A Dangerous Method
6.8
A Dangerous Method - Trailer
Kinoafisha Films A Dangerous Method
6.8

A Dangerous Method

, 2011
A Dangerous Method
Germany, Canada, Great Britain / Drama / 18+
Trailers
Poster of A Dangerous Method
6.8
A Dangerous Method - Trailer
A Dangerous Method  Trailer

Synopsis

A look at how the intense relationship between Carl Jung and Sigmund Freud gives birth to psychoanalysis.

Cast

Keira Knightley
Keira Knightley
Sabina Spielrein
Viggo Mortensen
Viggo Mortensen
Sigmund Freud
Michael Fassbender
Michael Fassbender
Carl Jung
Vincent Cassel
Vincent Cassel
Otto Gross
Sarah Gadon
Sarah Gadon
Emma Jung
André Hennicke
André Hennicke
Prof. Eugen Bleuler
Mignon Remé
Jung's Secretary
Arndt Schwering-Sohnrey
Arndt Schwering-Sohnrey
Sándor Ferenczi
Mareike Carrière
Food Nurse
Franziska Arndt
Bath Nurse
Director David Cronenberg
Writer Christopher Hampton, John Kerr
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country Germany / Canada / Great Britain
Runtime 1 hour 33 minutes
Production year 2011
Online premiere 30 September 2011
World premiere 2 September 2011
Release date
26 January 2012 Russia Кино без границ
26 January 2012 Belarus
23 November 2011 Brazil
13 January 2012 Canada
23 March 2012 Estonia
21 December 2011 France
10 November 2011 Germany
10 February 2012 Great Britain
24 November 2011 Greece
30 September 2011 Italy
26 January 2012 Kazakhstan
6 April 2012 Lithuania
15 March 2012 Netherlands
30 September 2011 Norway 18
25 November 2011 Romania
26 January 2012 Slovakia
10 May 2012 South Korea 18
25 November 2011 Spain
18 November 2011 Sweden
26 January 2012 Ukraine
MPAA R
Budget €15,000,000
Worldwide Gross $30,286,325
Production Recorded Picture Company (RPC), Lago Film, Prospero Pictures
Also known as
A Dangerous Method, Un método peligroso, Um Método Perigoso, Bīstamā metode, Cám Dỗ Chết Người, Eine dunkle Begierde, Mia epikindyni methodos, Nebezpečná metóda, Nevarna metoda, Niebezpieczna metoda, Ohtlik meetod, Opasna metoda, Pavojingas metodas, Shita mesukenet, Tehlikeli İlişki, The Talking Cure, Une méthode dangereuse, Veszélyes vágy, Μια επικίνδυνη μέθοδος, Небезпечний метод, Опасан метод, Опасен метод, Опасный метод, 危险方法, 危険なメソッド, 危險療程, 话疗, 谈心疗法, 谈疗法, Dangerous Method, A

Film rating

6.8
Rate 24 votes
6.4 IMDb
Write review
Place in the rating
In overall ranking  2291 In the Drama genre  983 In films of Germany  74 In films of Canada  36 In films of Great Britain  190 In films of 2011  84

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