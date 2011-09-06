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Poster of Wuthering Heights
6.7
Wuthering Heights - Trailer
Kinoafisha Films Wuthering Heights
6.7

Wuthering Heights

, 2011
Wuthering Heights
Great Britain / Drama, Romantic / 18+
Trailers
Poster of Wuthering Heights
6.7
Wuthering Heights - Trailer
Wuthering Heights  Trailer

Synopsis

A poor boy of unknown origins is rescued from poverty and taken in by the Earnshaw family where he develops an intense relationship with his young foster sister, Cathy.

Cast

Tom Payne
Tom Payne
Kaya Scodelario
Kaya Scodelario
Older Cathy
Nichola Burley
James Howson
Older Heathcliff
Oliver Milburn
Amy Wren
Frances
Solomon Glave
Young Heathcliff
Shannon Beer
Young Cathy
Paul Hilton
Paul Hilton
Mr. Earnshaw
Simone Jackson
Nelly
Steve Evets
Steve Evets
Joseph
Lee Shaw
Hindley
Director Andrea Arnold
Writer Andrea Arnold, Olivia Hetreed, Emily Brontë
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 2 hours 9 minutes
Production year 2011
World premiere 6 September 2011
Release date
8 March 2012 Russia Кино без границ
11 October 2012 Australia
8 March 2012 Belarus
2 May 2012 Belgium
6 October 2011 Brazil
14 March 2012 Bulgaria
9 September 2011 Canada
25 July 2019 Czechia
24 May 2012 Denmark
6 April 2012 Finland
5 December 2012 France
19 July 2012 Germany
8 April 2012 Great Britain
29 December 2011 Greece
17 May 2012 Hong Kong
16 February 2012 Hungary
23 September 2011 Iceland
11 November 2011 Ireland
26 April 2012 Israel
8 March 2012 Kazakhstan
7 March 2012 Malta
12 April 2012 Netherlands
25 July 2012 Poland
10 May 2012 Portugal
19 September 2019 Slovakia
16 November 2011 Slovenia
18 May 2012 South Africa
28 June 2012 South Korea
30 March 2012 Spain
2 March 2012 Sweden
23 September 2011 Switzerland
30 December 2011 Taiwan
9 April 2012 USA
6 December 2012 Ukraine
Budget 5,000,000 GBP
Worldwide Gross $1,742,215
Production Film4, UK Film Council, Goldcrest Films International
Also known as
Wuthering Heights, Svindlande höjder, Anemodarmena ypsi, Bouřlivé výšiny, Búrlivé výšiny, Cime tempestose, Cumbres borrascosas, Đồi Gió Hú, Enkat gvahim, Humiseva harju, La răscruce de vânturi, Les hauts de Hurlevent, O Monte dos Vendavais, O Morro dos Ventos Uivantes, Orkanski visovi, Pokpungui Eondeok, Stormfulde højder, Üvöltő szelek, Vėtrų kalnas, Viharni vrh, Vihurimäe, Wichrowe Wzgórza, Wuthering Heights - Emily Brontës Sturmhöhe, Ανεμοδαρμένα ύψη, Брулени хълмове, Буремний Перевал, Грозовой перевал, Оркански висови, ワザリング・ハイツ ～嵐が丘～, 呼啸山庄, 咆哮山莊, Anemodarmέna Ύpsh

Film rating

6.7
Rate 19 votes
6 IMDb

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Wuthering Heights Clip 1
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Quotes

Older Cathy You and Edgar broke my heart. You've killed me... Will you be happy when I am in the earth? Will you forget me?
Older Heathcliff Don't torture me! I've not killed you. I could no more forget you than myself. When you're at peace, I shall be in hell.
Older Cathy I will never be at peace.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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