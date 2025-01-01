Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2021

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2021 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 22 апреля 2021 - 29 апреля 2021
Приз / Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
Сила добра
Сила добра Sila dobra
Michael Avenson
Приз / Гильдия российского документального кино и телевидения
Сабайя 7.1
Сабайя Sabaya
Хогир Хирори
Победитель
Специальный приз / За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Валентин Гафт
Валентин Гафт
Победитель
Специальный приз / За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Сергей Никоненко
Сергей Никоненко
Победитель
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Человек божий 7.5
Человек божий O anthropos tou theou / Man of God
Елена Попович
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Равнодушные 5.2
Равнодушные Gli indifferenti / The Time of Indifference
Леонардо Гуерра Сараньоли
Победитель
Золотой Святой Георгий / Лучший фильм
#засранка 6.3
#засранка #dogpoopgirl
Андрей Хуцуляк
Победитель
Все номинанты
Сын 6.6
Сын Pesar / The Son
Mehdi Fard Ghaderi, Нушин Мераджи
Равнодушные 5.2
Равнодушные Gli indifferenti / The Time of Indifference
Леонардо Гуерра Сараньоли
Человек божий 7.5
Человек божий O anthropos tou theou / Man of God
Елена Попович
ОН 6.4
ОН Han
Гуро Бруусгорд
Кофейня в поле 5.7
Кофейня в поле Huāngyě Kāfēi Guǎn / Cafe by the Highway
Ши Сяофань
Внутреннее сияние 5.5
Внутреннее сияние Un destello interior
Луис Родригес, Андрес Эдуардо Родригес
Кровопийцы 6.2
Кровопийцы Blutsauger
Юлиан Радльмайер
Сын 6.6
Сын Pesar / The Son
Mehdi Fard Ghaderi, Нушин Мераджи
Счастливое предзнаменование 7.2
Счастливое предзнаменование Santhoshathinte onnam rahasyam
Дон Палатхара
Последняя «Милая Болгария» 6.7
Последняя «Милая Болгария» Poslednyaya milaya Bolgariya
Алексей Федорченко
A Blue Flower Plavi cvijet
Zrinko Ogresta
Голубое сердце 6.6
Голубое сердце Corazón azul
Мигель Койюла
Внутреннее сияние 5.5
Внутреннее сияние Un destello interior
Луис Родригес, Андрес Эдуардо Родригес
Чрево моря 6.6
Чрево моря El ventre del mar
Агусти Вильяронга
Премия российских кинокритиков / Основной конкурс
Чрево моря 6.6
Чрево моря El ventre del mar
Агусти Вильяронга
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Сохейл Гханнадан
Сын
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Андрея Грэмоштяну
#засранка
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Последняя «Милая Болгария» 6.7
Последняя «Милая Болгария» Poslednyaya milaya Bolgariya
Алексей Федорченко
Победитель
Последняя «Милая Болгария» 6.7
Последняя «Милая Болгария» Poslednyaya milaya Bolgariya
Алексей Федорченко
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
Сабайя 7.1
Сабайя Sabaya
Хогир Хирори
Победитель
Все номинанты
Капитаны Заатари 6.8
Капитаны Заатари Captains of Za'atari
Али Эль Араби
What If? Ehud Barak on War and Peace Ma Haya Kore Elu? Ehud Barak al Milchama VeShalom
Ran Tal
Дуров 6.5
Дуров Durov
Родион Чепель
Far Eastern Golgotha Amurskaya golgofa
Юлия Серьгина
A Distant Thud in the Jungle 140 km à l'ouest du paradis
Céline Rouzet
Dealing with Death Dood in de Bijlmer
Paul Rigter
Here We Move Here We Groove Here We Move Here We Groove
Sergej Kreso
Tehran Blues Un blues para Teherán
Javier Tolentino
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса короткометражных фильмов
Все номинанты
Eggshells Eggshells
Слава Дойчева
The Hero The Hero
Milena Dutkowska
Agapé Agapé
Márk Beleznai
Серебряный Святой Георгий / Специальный приз жюри
Кровопийцы 6.2
Кровопийцы Blutsauger
Юлиан Радльмайер
Победитель
Золотой приз / Награда за лучший фильм на иностранном языке
Puglya Puglya
Vinod Sam Peter
Победитель
Гран При
Все номинанты
Archipelago Archipel
Félix Dufour-Laperrière
Премия «Искусство кино» / Лучшая съемка на "GoPro"
Hocus Focus Hocus Focus
Deb Dutta, Paierry Dodeja
Победитель
Премия НЕТПАК / Приз жюри NETPAC
6.2
Мой дом Мосул Mosul My Home
Адалет Р.Гармиани
Победитель
Все номинанты
Последняя «Милая Болгария» 6.7
Последняя «Милая Болгария» Poslednyaya milaya Bolgariya
Алексей Федорченко
Сын 6.6
Сын Pesar / The Son
Нушин Мераджи
Почти комедия 6.7
Почти комедия Ban ge xi ju
Лю Лу, Чжоу Шэнь
ANIMA Mo Er Dao Ga
Jinling Cao
Женщины 4.7
Женщины Onna-tachi
Нобутэру Утида
Три 6.9
Три Three
Руслан Пак
Girls Always Happy Rou qing shi
Yang Mingming
The Basement Jihasil
Yang Hyun Choi
Почти комедия 6.7
Почти комедия Ban ge xi ju
Лю Лу, Чжоу Шэнь
Счастливое предзнаменование 7.2
Счастливое предзнаменование Santhoshathinte onnam rahasyam
Дон Палатхара
Вкус 5.9
Вкус Vị
Ле Бао
Золотой город 6.8
Золотой город Gam dou / My Prince Edward
Норрис Вон
Кофейня в поле 5.7
Кофейня в поле Huāngyě Kāfēi Guǎn / Cafe by the Highway
Ши Сяофань
Sun Children Khorshid
Маджид Маджиди
Премия за художественное мастерство / Художник года 2021
Dad Dad
Rob Lobosco
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Soyka Soyka
Anastasiya Serhiyenia
Победитель
Все номинанты
Anyám macskája Anyám macskája
Annabella Schnabel
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

