Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1985

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1985 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший актер
Ларс Симонсен
Twist and Shout
Победитель
Detlev Kügow
Wodzeck
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Choi Eun-hie
Salt
Победитель
Юли Башти
A vörös grófnö
Победитель
Специальный приз
On the Threshold Lars i porten
Leif Erlsboe
Победитель
Saaransh Saaransh
Махеш Бхатт
Победитель
Hell Train Train d'enfer
Роже Анен
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Иди и смотри 8.1
Иди и смотри Idi i smotri
Элем Климов
Победитель
Смотреть трейлер
Специальный приз жюри / Детская секция
Loca por el circo Loca por el circo
Победитель
Золотой приз
I kathodos ton 9 I kathodos ton 9
Christos Siopahas
Победитель
Иди и смотри 8.1
Иди и смотри Idi i smotri
Элем Климов
Победитель
Смотреть трейлер
Армейская история 7.2
Армейская история A Soldier's Story
Норман Джуисон
Победитель
Все номинанты
Salt Sogum
Shin Sang-ok
The Boy Who Had Everything The Boy Who Had Everything
Стивен Уоллес
Wodzeck Wodzeck
Oliver Herbrich
Cool Jazz and Coconuts Hvítir mávar
Jakob Magnússon
When the Tenth Month Comes Bao gio cho den tháng Muoi
Dang Nhat Minh
Cudo nevidjeno Cudo nevidjeno
Zivko Nikolic
The Clan - Tale of the Frogs Klaani: Tarina Sammakoitten suvusta
Мика Каурисмяки
Kingpin Kingpin
Mike Walker
Skalpel, prosím Skalpel, prosím
Jirí Svoboda
A vörös grófnö A vörös grófnö
András Kovács
Avaete, Seed of Revenge Avaeté - Semente da Vingança
Zelito Viana
La dame en couleurs La dame en couleurs
Клод Жютра
A Joke of Destiny, Lying in Wait Around the Corner Like a Bandit Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada
Лина Вертмюллер
Hell Train Train d'enfer
Роже Анен
Twist and Shout Tro, håb og kærlighed
Билле Аугуст
Fuego eterno Fuego eterno
José Ángel Rebolledo
El-Zammar El-Zammar
Atef El-Tayeb
Hopscotch Pisingaña
Leopoldo Pinzón
Jours de tourmentes Jours de tourmentes
Paul Zoumbara
The Man Who Knew too Much Mardi ke ziad midanest
Yadollah Samadi
Private Resistance De ijssalon
Dimitri Frenkel Frank
Mexicano ¡Tú puedes! Mexicano ¡Tú puedes!
José Antonio Estrada
Tora-san's Forbidden Love Otoko wa tsurai yo: Torajirô shinjitsu ichiro
Ёдзи Ямада
Wo andere schweigen Wo andere schweigen
Ralf Kirsten
Raffl Raffl
Christian Berger
The Shooting Party The Shooting Party
Alan Bridges
Yagunthaya Yagunthaya
Lester James Peries
Mine Mine
Атиф Йылмаз
The Sternness of Fate El rigor del destino
Gerardo Vallejo
Женщина в шляпе 6.8
Женщина в шляпе Kobieta w kapeluszu
Stanislaw Rózewicz
Buamama Buamama
Benamar Bakhti
Ringul Ringul
Серджиу Николаеску
Huang shan lai de gu niang Huang shan lai de gu niang
Yuan Zhang, Yanfu Yu
Saboor, the Soldier Soldier Sabur
Latif Ahmadi
Saaransh Saaransh
Махеш Бхатт
Harakteristika Harakteristika
Христо Христов
Jíbaro Jíbaro
Daniel Díaz Torres
Prologue of the Undeclared War Prologue of the Undeclared War
Jigjidsuren Gombojav
Al-ashiq Al-ashiq
Muhir Fenery
Anne Devlin Anne Devlin
Пэт Мерфи
On the Threshold Lars i porten
Leif Erlsboe
Ake and His World Åke och hans värld
Аллан Эдвалль
Серебряный приз / Серебряный приз
Женщина в шляпе 6.8
Женщина в шляпе Kobieta w kapeluszu
Stanislaw Rózewicz
Победитель
Cudo nevidjeno Cudo nevidjeno
Zivko Nikolic
Победитель
Avaete, Seed of Revenge Avaeté - Semente da Vingança
Zelito Viana
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше