ММКФ 1985
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1985 году
Место проведения
Россия
Приз / Лучший актер
Ларс Симонсен
Twist and Shout
Победитель
Detlev Kügow
Wodzeck
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Choi Eun-hie
Salt
Победитель
Юли Башти
A vörös grófnö
Победитель
Специальный приз
On the Threshold
Lars i porten
Leif Erlsboe
Победитель
Saaransh
Saaransh
Махеш Бхатт
Победитель
Hell Train
Train d'enfer
Роже Анен
Победитель
Salt
Sogum
Shin Sang-ok
The Boy Who Had Everything
The Boy Who Had Everything
Стивен Уоллес
Wodzeck
Wodzeck
Oliver Herbrich
Cool Jazz and Coconuts
Hvítir mávar
Jakob Magnússon
When the Tenth Month Comes
Bao gio cho den tháng Muoi
Dang Nhat Minh
Cudo nevidjeno
Cudo nevidjeno
Zivko Nikolic
The Clan - Tale of the Frogs
Klaani: Tarina Sammakoitten suvusta
Мика Каурисмяки
Kingpin
Kingpin
Mike Walker
Skalpel, prosím
Skalpel, prosím
Jirí Svoboda
A vörös grófnö
A vörös grófnö
András Kovács
Avaete, Seed of Revenge
Avaeté - Semente da Vingança
Zelito Viana
La dame en couleurs
La dame en couleurs
Клод Жютра
A Joke of Destiny, Lying in Wait Around the Corner Like a Bandit
Scherzo del destino in agguato dietro l'angolo come un brigante da strada
Лина Вертмюллер
Hell Train
Train d'enfer
Роже Анен
Twist and Shout
Tro, håb og kærlighed
Билле Аугуст
Fuego eterno
Fuego eterno
José Ángel Rebolledo
El-Zammar
El-Zammar
Atef El-Tayeb
Hopscotch
Pisingaña
Leopoldo Pinzón
Jours de tourmentes
Jours de tourmentes
Paul Zoumbara
The Man Who Knew too Much
Mardi ke ziad midanest
Yadollah Samadi
Private Resistance
De ijssalon
Dimitri Frenkel Frank
Mexicano ¡Tú puedes!
Mexicano ¡Tú puedes!
José Antonio Estrada
Tora-san's Forbidden Love
Otoko wa tsurai yo: Torajirô shinjitsu ichiro
Ёдзи Ямада
Wo andere schweigen
Wo andere schweigen
Ralf Kirsten
Raffl
Raffl
Christian Berger
The Shooting Party
The Shooting Party
Alan Bridges
Yagunthaya
Yagunthaya
Lester James Peries
Mine
Mine
Атиф Йылмаз
The Sternness of Fate
El rigor del destino
Gerardo Vallejo
6.8
Женщина в шляпе
Kobieta w kapeluszu
Stanislaw Rózewicz
Buamama
Buamama
Benamar Bakhti
Ringul
Ringul
Серджиу Николаеску
Huang shan lai de gu niang
Huang shan lai de gu niang
Yuan Zhang, Yanfu Yu
Saboor, the Soldier
Soldier Sabur
Latif Ahmadi
Saaransh
Saaransh
Махеш Бхатт
Harakteristika
Harakteristika
Христо Христов
Jíbaro
Jíbaro
Daniel Díaz Torres
Prologue of the Undeclared War
Prologue of the Undeclared War
Jigjidsuren Gombojav
Al-ashiq
Al-ashiq
Muhir Fenery
Anne Devlin
Anne Devlin
Пэт Мерфи
On the Threshold
Lars i porten
Leif Erlsboe
Ake and His World
Åke och hans värld
Аллан Эдвалль
