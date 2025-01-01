Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1959

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1959 году

Место проведения Россия
Диплом
Itsuka kita michi Itsuka kita michi
Кодзи Сима
Победитель
La sentence La sentence
Jean Valère
Победитель
Золотой приз
Мы - вундеркинды 7.5
Мы - вундеркинды Wir Wunderkinder
Курт Хоффман
Победитель
Jago Hua Savera Jago Hua Savera
A.J. Kardar
Победитель
Escape from the Shadows Útek ze stínu
Jirí Sequens
Победитель
Гран При
Судьба человека 8.0
Судьба человека Sudba cheloveka
Сергей Бондарчук
Победитель
Все номинанты
Escape from the Shadows Útek ze stínu
Jirí Sequens
Das Lied der Matrosen Das Lied der Matrosen
Курт Метциг, Günter Reisch
Мы - вундеркинды 7.5
Мы - вундеркинды Wir Wunderkinder
Курт Хоффман
Yesterday Tegnap
Мартон Келети
Chung mot dòng sông Chung mot dòng sông
Ky Nam Pham, Hong Nghi Nguyen
Punainen viiva Punainen viiva
Матти Кассила
Музыкальная комната 7.9
Музыкальная комната Jalsaghar
Сатьяджит Рай
Fanfare Fanfare
Bert Haanstra
SS Strike at Dawn Kroz granje nebo
Stole Jankovic
For Whom the Sun Rises Liman tashrouk al chams
Joseph Fahdi
Forever Yours Hubb lel-abad
Юссеф Шахин
Индия 7.2
Индия India: Matri Bhumi
Роберто Росселлини
The Eagle Orzel
Леонард Бучковский
Ardyn elch Ardyn elch
Dejidiin Jigjid
The Diary of Anne Frank The Diary of Anne Frank
Джордж Стивенс
El hambre nuestra de cada día El hambre nuestra de cada día
Rogelio A. González
Mingea Mingea
Andrei Blaier, Sinisa Ivetici
New Story of an Old Soldier Lao bing xin zhuan
Fu Shen
Tana Tana
Kristaq Dhamo
Legend of Chunhyang Chunhyangdyun
Yong-Gyu Yoon
Cara de Fogo Cara de Fogo
Galileu Garcia
Itsuka kita michi Itsuka kita michi
Кодзи Сима
La sentence La sentence
Jean Valère
Jago Hua Savera Jago Hua Savera
A.J. Kardar
That Won't Keep a Sailor Down Das haut einen Seemann doch nicht um
Arthur Maria Rabenalt
Said effendi Said effendi
Kameran Husni
Summer Place Wanted Sommarnöje sökes
Хассе Экман
A Cry from the Streets A Cry from the Streets
Льюис Гилберт
Chung mot dòng sông Chung mot dòng sông
Ky Nam Pham, Hong Nghi Nguyen
Die unvollkommene Ehe Die unvollkommene Ehe
Robert A. Stemmle
Das Lied der Matrosen Das Lied der Matrosen
Курт Метциг, Günter Reisch
Серебряный приз / Актер
Серебряный приз / Актриса
Победитель
Серебряный приз / Композитор
Победитель
Серебряный приз / Режиссер
Победитель
Серебряный приз / Оператор-постановщик
Победитель
Серебряный приз / Фильм
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
