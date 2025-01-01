Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
ММКФ
События
ММКФ 1987
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1987 году
Место проведения
Россия
Приз / Лучший актер
Энтони Хопкинс
Чаринг Кросс Роуд, 84
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Dorottya Udvaros
Csók, Anyu!
Победитель
Специальный приз
6.3
Герой года
Bohater roku
Феликс Фальк
Победитель
7.3
Курьер
Kuryer
Карен Шахназаров
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
6.3
Герой года
Bohater roku
Феликс Фальк
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Вне конкурса
Золотой приз
6.7
Интервью
Intervista
Федерико Феллини
Победитель
Все номинанты
The Night of the Pencils
La noche de los lápices
Héctor Olivera
Oktoberfest
Oktoberfest
Dragan Kresoja
The Man in the Black Cape
O Homem da Capa Preta
Сержиу Резенде
Za kude putuvate
Za kude putuvate
Рангел Вълчанов
8.2
Жан де Флоретт
Jean de florette
Клод Берри
The Wife of an Important Man
Zawgat Ragul Muhimm
Mohamed Khan
Schmutz
Schmutz
Паулюс Манкер
Mirch Masala
Mirch Masala
Ketan Mehta
Early Spring
Barndommens gade
Астрид Хеннинг-Енсен
Kangaroo
Kangaroo
Tim Burstall
6.8
Дом Бернарды Альбы
La casa de Bernarda Alba
Марио Камус
6.4
Сады камней
Gardens of Stone
Фрэнсис Форд Коппола
7.4
Чаринг Кросс Роуд, 84
84 Charing Cross Road
Дэвид Хью Джонс
6.7
Тот, кого ждет успех
Un hombre de éxito
Умберто Солас
The Serpent's Way
Ormens väg på hälleberget
Бу Видерберг
Vernehmung der Zeugen
Vernehmung der Zeugen
Gunther Scholz
7.6
Смерть прекрасных косуль
Smrt krásných srncu
Карел Кахиня
Tarot
Tarot
Рудольф Томе
Csók, Anyu!
Csók, Anyu!
János Rózsa
6.3
Герой года
Bohater roku
Феликс Фальк
Lo que importa es vivir
Lo que importa es vivir
Luis Alcoriza
Zhenzhen de fa wu
Zhenzhen de fa wu
Tongjun Xu
Parenda haye mahajir
Parenda haye mahajir
Latif Ahmadi
7.3
Курьер
Kuryer
Карен Шахназаров
Hard asfalt
Hard asfalt
Sølve Skagen
Het gezin van Paemel
Het gezin van Paemel
Paul Cammermans
Показать всех номинантов
Год проведения
ММКФ 2025
ММКФ 2024
ММКФ 2023
ММКФ 2022
ММКФ 2021
ММКФ 2020
Показать все
ММКФ 2019
ММКФ 2018
ММКФ 2017
ММКФ 2016
ММКФ 2015
ММКФ 2014
ММКФ 2013
ММКФ 2012
ММКФ 2011
ММКФ 2010
ММКФ 2009
ММКФ 2008
ММКФ 2007
ММКФ 2006
ММКФ 2005
ММКФ 2004
ММКФ 2003
ММКФ 2002
ММКФ 2001
ММКФ 2000
ММКФ 1999
ММКФ 1997
ММКФ 1995
ММКФ 1993
ММКФ 1991
ММКФ 1989
ММКФ 1987
ММКФ 1985
ММКФ 1983
ММКФ 1981
ММКФ 1979
ММКФ 1977
ММКФ 1975
ММКФ 1973
ММКФ 1971
ММКФ 1969
ММКФ 1967
ММКФ 1965
ММКФ 1963
ММКФ 1961
ММКФ 1959
Номинации
Лучший короткометражный фильм / Best International Short Film
Лучший короткометражный фильм / Out-of-Competition Program
Лучший короткометражный фильм
Премия журнала "ИнСтайл"
Премия за художественное мастерство / Гильдия российского документального кино и телевидения
Премия за художественное мастерство / Художник года 2021
Показать все
През "Родина" / Лучший фильм
Премия "Chopard" за талант / Лучший актер
Европа Плюс Европа
Премия Медиа Форума / Специальное упоминание жюри
Премия за выдающиеся заслуги
Премия Федерации киноклубов России – особое упоминание
Премия NETPAC – особое упоминание
Премия НЕТПАК / Лучший фильм
Премия НЕТПАК
Премия НЕТПАК / Приз жюри NETPAC
Приз выходного дня «Коммерсанта» / Основной конкурс
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Премия Министерства образования СССР
Почетная грамота Государственного комитета по туризму
Премия «Искусство кино» / Лучшая съемка на "GoPro"
Премия «Искусство кино»
Премия Союза писателей УРСС
Специальный серебряный приз
Специальный золотой приз
Почетный приз
Почетный золотой приз
Золотой приз (1959-1967) / Золотой приз (1959–1967).
Верю. Константин Станиславский
Премия ФИПРЕССИ - диплом
Особое упоминание / Актерское мастерство
Особое упоминание / Лучший новый режиссер
Особое упоминание
Специальный диплом
Серебряный приз / Актер
Серебряный приз / Актриса
Серебряный приз / Композитор
Серебряный приз / Оператор-постановщик
Серебряный приз / Режиссер
Серебряный приз / Серебряный приз
Серебряный приз / Фильм
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Бронзовый Святой Георгий / Best Documentary
Бронзовый Святой Георгий / Лучшая актриса
Бронзовый Святой Георгий / Лучший актер
Приз экуменического жюри / Полнометражный фильм
Приз экуменического жюри / Приз Экуменического жюри
Премия Андрея Тарковского
Серебряный приз (1959–1967) / Лучшая актриса
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший актер
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший оператор
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший режиссер
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший художник-постановщик
Серебряный приз (1959–1967)
Гран При
Гран При / Лучший режиссер
Золотой приз
Золотой приз / Лучшая актриса
Золотой приз / Лучший актер
Золотой приз / Лучший полнометражный фильм
Золотой приз / Награда за лучший фильм на иностранном языке
Золотой приз / Фильм
Диплом / Out-of-Competition Program
Диплом
Диплом / Лучший режиссер
Диплом / Лучший сценарий
Лучшая актриса
Лучший актер
Премия Святой Анны
Специальный приз жюри / Детская секция
Специальный приз жюри
Серебряный Святой Георгий / Best Documentary
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Серебряный Святой Георгий / Лучшая режиссура
Серебряный Святой Георгий / Лучшая российская премьера
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса короткометражных фильмов
Серебряный Святой Георгий / Специальный приз жюри
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Премия российских кинокритиков / Конкурс «Перспективы»
Премия российских кинокритиков / Основной конкурс
Премия российских кинокритиков
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Диплом
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Конкурс документального кино
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Международный конкурс
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Основной конкурс
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Региональный приз голосов
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Российские фильмы
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Русская программа
Золотой Святой Георгий
Золотой Святой Георгий / Лучший документальный фильм
Золотой Святой Георгий / Лучший фильм
Золотой Святой Георгий / Основной конкурс
Премия ФИПРЕССИ / Вне конкурса
Премия ФИПРЕССИ
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Приз зрительских симпатий / Внеконкурсная программа
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Приз зрительских симпатий / Лучшее с фестиваля
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий / Российское кино: Перспективы
Приз зрительских симпатий / Фильмы всего мира
Специальный приз / Best International Short Film
Специальный приз / За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Специальный приз / За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Специальный приз / За многолетнюю преданность искусству кино
Специальный приз / Специальные призы за выдающийся вклад в мировое кино
Специальный приз
Приз / Гильдия российского документального кино и телевидения
Приз / Лучшая актриса
Приз / Лучший актер
Приз / Лучший документальный фильм
Приз / Лучший короткометражный фильм
Приз / Лучший режиссер
Приз
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Другие награды и фестивали
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Не Луффи и даже не Кайдо... но кто же тогда? Выяснили, кто самый сильный персонаж в мире «Ван Пис»
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667