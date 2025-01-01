Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1987

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1987 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший актер
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Чаринг Кросс Роуд, 84
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Dorottya Udvaros
Csók, Anyu!
Победитель
Специальный приз
6.3
Герой года Bohater roku
Феликс Фальк
Победитель
Курьер 7.3
Курьер Kuryer
Карен Шахназаров
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
6.3
Герой года Bohater roku
Феликс Фальк
Победитель
Премия ФИПРЕССИ / Вне конкурса
Золотой приз
Интервью 6.7
Интервью Intervista
Федерико Феллини
Победитель
Все номинанты
The Night of the Pencils La noche de los lápices
Héctor Olivera
Oktoberfest Oktoberfest
Dragan Kresoja
The Man in the Black Cape O Homem da Capa Preta
Сержиу Резенде
Za kude putuvate Za kude putuvate
Рангел Вълчанов
Жан де Флоретт 8.2
Жан де Флоретт Jean de florette
Клод Берри
The Wife of an Important Man Zawgat Ragul Muhimm
Mohamed Khan
Schmutz Schmutz
Паулюс Манкер
Mirch Masala Mirch Masala
Ketan Mehta
Early Spring Barndommens gade
Астрид Хеннинг-Енсен
Kangaroo Kangaroo
Tim Burstall
Дом Бернарды Альбы 6.8
Дом Бернарды Альбы La casa de Bernarda Alba
Марио Камус
Сады камней 6.4
Сады камней Gardens of Stone
Фрэнсис Форд Коппола
Чаринг Кросс Роуд, 84 7.4
Чаринг Кросс Роуд, 84 84 Charing Cross Road
Дэвид Хью Джонс
Тот, кого ждет успех 6.7
Тот, кого ждет успех Un hombre de éxito
Умберто Солас
The Serpent's Way Ormens väg på hälleberget
Бу Видерберг
Vernehmung der Zeugen Vernehmung der Zeugen
Gunther Scholz
Смерть прекрасных косуль 7.6
Смерть прекрасных косуль Smrt krásných srncu
Карел Кахиня
Tarot Tarot
Рудольф Томе
Csók, Anyu! Csók, Anyu!
János Rózsa
6.3
Герой года Bohater roku
Феликс Фальк
Lo que importa es vivir Lo que importa es vivir
Luis Alcoriza
Zhenzhen de fa wu Zhenzhen de fa wu
Tongjun Xu
Parenda haye mahajir Parenda haye mahajir
Latif Ahmadi
Курьер 7.3
Курьер Kuryer
Карен Шахназаров
Hard asfalt Hard asfalt
Sølve Skagen
Het gezin van Paemel Het gezin van Paemel
Paul Cammermans
