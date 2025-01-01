Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2024 году

Место проведения Россия
Дата проведения 19 апреля 2024 - 26 апреля 2024
Лучший короткометражный фильм / Out-of-Competition Program
Все номинанты
La Cascada La Cascada
Pablo Delgado
Диплом / Out-of-Competition Program
Все номинанты
My Father Is Afraid of Water My Father Is Afraid of Water
Prateek Srivastava
Приз зрительских симпатий / Внеконкурсная программа
Все номинанты
Death Anniversary Death Anniversary
Armin Keshvari
Золотой Святой Георгий / Лучший документальный фильм
Все номинанты
Мэй
Мэй Mei de bai tian he hei ye
Dong Luo
Золотой Святой Георгий / Лучший фильм
Стыд 7.6
Стыд Vergüenza
Miguel Salgado
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Juan Ramón López
Стыд
Победитель
Почетный приз
Omer Sarikaya
Aylan Baby
Победитель
Лучший короткометражный фильм
Все номинанты
I'm Not a Robot Ik ben geen robot
Victoria Warmerdam
New New
Zhenia Kazankina
Год проведения
Номинации

