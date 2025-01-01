Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1991 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
A Woman Between Two Brothers Razluchnitsa
Амир Каракулов
Победитель
Специальный приз / Специальные призы за выдающийся вклад в мировое кино
City Life City Life
Dirk Rijneke, Mildred Van Leeuwaarden
Победитель
City Life City Life
Dirk Rijneke, Mildred Van Leeuwaarden
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Пегий пес, бегущий краем моря 7.3
Пегий пес, бегущий краем моря Pegiy pyos, Begushchiy kraem morya
Карен Геворкян
Победитель
Золотой Святой Георгий
Пегий пес, бегущий краем моря 7.3
Пегий пес, бегущий краем моря Pegiy pyos, Begushchiy kraem morya
Карен Геворкян
Победитель
Sukiny deti Sukiny deti
Леонид Филатов
Class Action Class Action
Майкл Аптед
The Doors 7.0
The Doors
Оливер Стоун
Towards Evening Verso sera
Франческа Аркибуджи
Zaklad Zaklad
Teresa Kotlarczyk
Don Juan in Hell Don Juan en los infiernos
Гонсало Суарез
War in the Land of Egypt Al-moaten Masry
Salah Abouseif
The Way to Cheong Song Cheongsongeuro ganeun kil
Lee Doo-yong
The Wedding Maidens Chujia nu
Jin Wang
Cup Final Gmar Gavi'a
Эран Риклис
Мадам Бовари 7.2
Мадам Бовари Madame Bovary
Клод Шаброль
Itt a szabadság! Itt a szabadság!
Péter Vajda
The Garden The Garden
Дерек Джармен
Homework La tarea
Jaime Humberto Hermosillo
Father Father
John Power
Walerjan Wrobel's Homesickness Das Heimweh des Walerjan Wróbel
Rolf Schübel
Romeo Romeo
Rita Horst
Silent Gunpowder Gluvi barut
Bahrudin 'Bato' Cengic
Immer & ewig Immer & ewig
Samir
The Adjuster The Adjuster
Атом Эгоян
Matti Manushulu Matti Manushulu
B. Narsing Rao
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Бранислав Лечич
Silent Gunpowder
Победитель
Мустафа Надаревич
Silent Gunpowder
Победитель
Бранислав Лечич
Silent Gunpowder
Победитель
Мустафа Надаревич
Silent Gunpowder
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Мадам Бовари
Победитель
Специальный приз жюри
The Adjuster The Adjuster
Атом Эгоян
Победитель
The Wedding Maidens Chujia nu
Jin Wang
Победитель
Приз экуменического жюри / Приз Экуменического жюри
Пегий пес, бегущий краем моря 7.3
Пегий пес, бегущий краем моря Pegiy pyos, Begushchiy kraem morya
Карен Геворкян
Победитель
Приз экуменического жюри – особое упоминание
Walerjan Wrobel's Homesickness Das Heimweh des Walerjan Wróbel
Rolf Schübel
Победитель
Izydi! Izydi!
Дмитрий Астрахан
Победитель
Особое упоминание
Homework La tarea
Jaime Humberto Hermosillo
Победитель
