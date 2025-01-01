Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2014 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 19 июня 2014 - 28 июня 2014

XXXVI Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 19 по 28 июня 2014 года. Главной площадкой кинофестиваля являлся, как и в предыдущем году, мультиплекс «Октябрь». На кинофестиваль, по информации президента ММКФ Никиты Михалкова, было отобрано 397 фильмов из 61 страны; в рамках фестиваля состоялось 484 сеанса, на которых побывали 75 тысяч зрителей. Основные категории фильмов кинофестиваля — «Основной конкурс», «Конкурс документального кино», «Конкурс короткометражного кино», «Внеконкурсный показ», «Ретроспективный показ» и «Программа российского кино». Российское кино в основном конкурсе представляли два фильма — «Да и да» Валерии Гай Германики и «Белый ягель» Владимира Тумаева.

В жюри основного конкурса ММКФ-2014 вошли:

  • Глеб Панфилов (Россия), кинорежиссёр — председатель жюри
  • Лоран Данилю (Франция), кинокритик, продюсер
  • Леван Когуашвили (Грузия), режиссёр
  • Франциска Петри[de] (Германия), актриса
  • Абдеррахман Сисако (Мавритания), режиссёр
Приз / Лучший короткометражный фильм
14 shagov 14 shagov
Max Shavkin
Победитель
Return with Sunrise Tan atqanda qaytmaq
Нариман Алиев
Absolution Absolution
Jad Haber
Los dinosaurios ya no viven aquí Los dinosaurios ya no viven aquí
Мигель Анхель Перес Бланко
Momentaufnahme Momentaufnahme
Marcel Morast
Quiara ah! Quiara ah!
Эва Перволовичи
Специальный приз
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Сын Хамас 7.6
Сын Хамас The Green Prince
Надав Ширман
Победитель
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Белый ягель 6.8
Белый ягель Belyy yagel
Владимир Тумаев
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Да и да 4.4
Да и да Da i Da
Валерия Гай Германика
Победитель
Золотой Святой Георгий / Лучший фильм
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Maxim Asadchiy, Igor Savychenko
Золотой Святой Георгий
My Man Watashi no otoko
Кадзуёси Кумакири
Победитель
The Avian Kind Joryu ingan
Щин Ён-щик
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Самый опасный человек 6.6
Самый опасный человек A Most Wanted Man
Антон Корбейн
Dreamland Traumland
Петра Бьондина Вольпе
The Whole Shebang Alles inklusive
Дорис Дёрри
Да и да 4.4
Да и да Da i Da
Валерия Гай Германика
Reporter Reporter
Тийс Глогер
Beti and Amare Beti and Amare
Andy Siege
Paris Follies La ritournelle
Марк Фитусси
The Sentimentalists Oi aisthimaties
Nik Triantafyllidis
Unripe Pomegranates Anarha-ye Naras
Majid-Reza Mostafavi
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Haven Hafsakat esh
Amikam Kovner
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Victoria Trofimenko
Белый ягель 6.8
Белый ягель Belyy yagel
Владимир Тумаев
Хардкорное диско 5.5
Хардкорное диско Hardkor Disko
Кшиштоф Сконечны
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Победитель
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Русская программа
Еще один год 5.9
Еще один год Eshche odin god
Оксана Бычкова
Победитель
Премия российских кинокритиков / Основной конкурс
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Maxim Asadchiy, Igor Savychenko
Победитель
Премия российских кинокритиков
Brothers. The Final Confession Braty. Ostannya spovid
Victoria Trofimenko
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Таданобу Асано
Таданобу Асано
My Man
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Natalka Polovynka
Brothers. The Final Confession
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Да и да 4.4
Да и да Da i Da
Валерия Гай Германика
Победитель
Да и да 4.4
Да и да Da i Da
Валерия Гай Германика
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
Deep Love Deep Love
Ян П. Матушинский
Победитель
Cardiopulitika Cardiopulitika
Svetlana Strelnikova
L'expérience Blocher L'expérience Blocher
Жан-Стефан Брон
Scheherazade's Diary Yawmiyat Scheherazade
Zeina Daccache
Ложь Армстронга 7.2
Ложь Армстронга The Armstrong Lie
Алекс Гибни
Сын Хамас 7.6
Сын Хамас The Green Prince
Надав Ширман
Web Junkie Web Junkie
Хилла Медалиа, Shosh Shlam
Web Junkie Web Junkie
Хилла Медалиа, Shosh Shlam
Счастье 7.1
Счастье Happiness
Томас Бальмес
Специальный приз жюри
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Победитель
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Победитель
Золотой приз / Лучший полнометражный фильм
Шагал - Малевич 6.4
Шагал - Малевич Chagall - Malevich
Кристи Шнайдер
Гран При Верю. Константин Станиславский
Инна Чурикова
Инна Чурикова
For the outstanding achievement in the career of acting and devotion to the principles of K. Stanislavsky's school.
Победитель
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Да и да 4.4
Да и да Da i Da
Валерия Гай Германика
Победитель
Премия НЕТПАК
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Победитель
Gözümün Nuru Gözümün Nuru
Хакки Кертулес, Melik Saraçoglu
Победитель
Премия NETPAC – особое упоминание
Nagima Nagima
Жанна Исабаева
Победитель
Европа Плюс Европа
O Primeiro Verão O Primeiro Verão
Adriano Mendes
Год проведения
Номинации

