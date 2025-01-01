XXXVI Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 19 по 28 июня 2014 года. Главной площадкой кинофестиваля являлся, как и в предыдущем году, мультиплекс «Октябрь». На кинофестиваль, по информации президента ММКФ Никиты Михалкова, было отобрано 397 фильмов из 61 страны; в рамках фестиваля состоялось 484 сеанса, на которых побывали 75 тысяч зрителей. Основные категории фильмов кинофестиваля — «Основной конкурс», «Конкурс документального кино», «Конкурс короткометражного кино», «Внеконкурсный показ», «Ретроспективный показ» и «Программа российского кино». Российское кино в основном конкурсе представляли два фильма — «Да и да» Валерии Гай Германики и «Белый ягель» Владимира Тумаева.

В жюри основного конкурса ММКФ-2014 вошли: