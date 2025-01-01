Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2016

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2016 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 23 июня 2016 - 30 июня 2016

XXXVIII Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 23 по 30 июня 2016 года. Открыл кинофестиваль российский фильм режиссера Сергея Соловьева «Ке-ды», а фильмом закрытия стала «Светская жизнь» Вуди Аллена.

Членами жюри основного конкурса стали болгарский режиссер Ивайло Христов, немецкий режиссер Ульрике Оттингер и индийский актер Рандир Капур, а в состав жюри документального конкурса вошли режиссер Тома Бальмес (Франция), Кшиштоф Гиерат (директор Краковского кинофестиваля) и российский режиссер и сценарист Сергей Дебижев.

Приз / Лучший режиссер
Cleo Tellier
The Silence
Победитель
Приз / Лучший документальный фильм
Все номинанты
Вы уйдете, я останусь! 9.2
Вы уйдете, я останусь! You Leave, I'll Stay!
Хаджи-Александр Джурович
Магнус 7.1
Магнус Magnus
Бенджамин Ри
Специальный приз / За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Карлос Саура
Карлос Саура
Победитель
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
Победитель
Sergey Solovyov
Победитель
Специальный приз / За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Марина Неелова
Марина Неелова
Победитель
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Дневник машиниста 7.1
Дневник машиниста Dnevnik masinovodje
Милош Радович, Лазар Ристовски
Победитель
Дневник машиниста 7.1
Дневник машиниста Dnevnik masinovodje
Милош Радович, Лазар Ристовски
Победитель
Золотой Святой Георгий / Лучший документальный фильм
Все номинанты
Twenty Two Twenty Two
Ke Guo
Золотой Святой Георгий
Дочь 6.0
Дочь Dokhtar
Реза Миркарими
Победитель
Все номинанты
37 3.9
37
Пак Грастен
Худшая из женщин 6.4
Худшая из женщин Worst Woman
Чжон-гван Ким
Поющие башмаки 6.5
Поющие башмаки Peeshtite obuvki
Радослав Спасов
Центр моего мира 7.1
Центр моего мира Die Mitte der Welt
Якоб М.Эрва
Hamog Hamog
Ralston Jover
Дневник машиниста 7.1
Дневник машиниста Dnevnik masinovodje
Милош Радович
Мари и неудачники 6.1
Мари и неудачники Marie et les naufragés
Себастьен Бетбедер
Монах и бес 7.2
Монах и бес Monakh i bes
Николай Досталь
Смотреть трейлер
Почти память 7.0
Почти память Quase Memória
Руй Гуерра
Голос вещей 6.8
Голос вещей El Sonido de las Cosas / The Sound of Things
Ариэль Эскаланте
Эксцентрики 5.6
Эксцентрики Excentrycy, czyli po slonecznej stronie ulicy
Януш Маевский
Козни. Последний сюжет Пазолини 6.4
Козни. Последний сюжет Пазолини La macchinazione
Давид Гриеко
Смотреть трейлер
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Фархад Аслани
Дочь
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Тереза Мальвар
Hamog
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
37 3.9
37
Пак Грастен
Победитель
37 3.9
37
Пак Грастен
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
Mrs.B., a North Korean Woman Madame B., histoire d'une Nord-Coréenne
Jero Yun
Победитель
Все номинанты
На перепутье: Марина Абрамович и Бразилия 7.1
На перепутье: Марина Абрамович и Бразилия Espaço Além — Marina Abramovic e o Brasil
Марко Дель Фьоль
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса короткометражных фильмов
Selfied Selfied
Nicole Brending
Победитель
Все номинанты
Brutus Brut
Константин Фам
Серебряный Святой Георгий / Специальный приз жюри
Поющие башмаки 6.5
Поющие башмаки Peeshtite obuvki
Радослав Спасов
Победитель
Премия НЕТПАК / Приз жюри NETPAC
Сонита 7.6
Сонита Sonita
Рохсаре Гаеммагами
Победитель
Премия NETPAC – особое упоминание
Великие свершения 7.1
Великие свершения Greater Things
Вахид Хакимзаде
Победитель
Год проведения
Номинации

