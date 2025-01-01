XXXVIII Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 23 по 30 июня 2016 года. Открыл кинофестиваль российский фильм режиссера Сергея Соловьева «Ке-ды», а фильмом закрытия стала «Светская жизнь» Вуди Аллена.
Членами жюри основного конкурса стали болгарский режиссер Ивайло Христов, немецкий режиссер Ульрике Оттингер и индийский актер Рандир Капур, а в состав жюри документального конкурса вошли режиссер Тома Бальмес (Франция), Кшиштоф Гиерат (директор Краковского кинофестиваля) и российский режиссер и сценарист Сергей Дебижев.