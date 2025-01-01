Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2007

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2007 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 21 июня 2007 - 30 июня 2007
Специальный приз
Приз зрительских симпатий
Незнакомка 6.4
Незнакомка Sconosciuta, La
Джузеппе Торнаторе Tied with Molière (2007).
Победитель
Мольер 7.2
Мольер Moliere
Лоран Тирар Tied with La sconosciuta (2006).
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Ничего личного 7.0
Ничего личного Nichego lichnogo
Лариса Садилова
Победитель
Золотой Святой Георгий
Путешествие с домашними животными 6.6
Путешествие с домашними животными Puteshestvie s domashnimi zhivotnymi
Вера Сторожева
Победитель
Все номинанты
Русский треугольник 7.3
Русский треугольник The Russian Triangle
Алеко Цабадзе, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
Вива 5.9
Вива Viva
Анна Биллер
Мужская работа 6.6
Мужская работа Miehen työ
Алекси Салменпера
At the River U reki
Ева Нейман
Любовь со словарем 5.7
Любовь со словарем Broken English
Зои Р. Кассаветис
Temporary Release Ledsaget udgang
Erik Clausen
Интернационал 7.4
Интернационал Beynelmilel
Мухаррем Гылмез, Сирри Сурейя Ондер
Русский треугольник 7.3
Русский треугольник The Russian Triangle
Алеко Цабадзе, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
Nadzieja Nadzieja
Stanislaw Mucha
The Park Gongyuan
Lichuan Yin
Eduart Eduart
Angeliki Antoniou
Inugami-ke no ichizoku Inugami-ke no ichizoku
Кон Итикава
Opium: Diary of a Madwoman Ópium: Egy elmebeteg nö naplója
Янош Сас
Незнакомка 6.4
Незнакомка Sconosciuta, La
Джузеппе Торнаторе
Ничего личного 7.0
Ничего личного Nichego lichnogo
Лариса Садилова
Мольер 7.2
Мольер Moliere
Лоран Тирар
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере 6.0
Мой Фюрер, или самая правдивая правда об Адольфе Гитлере Mein Fuhrer - Die wirklich wahrste Wahrheit uber Adolf Hitler
Дани Леви
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Международный конкурс
Temporary Release Ledsaget udgang
Erik Clausen
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Русская программа
Изгнание 7.3
Изгнание The Banishment
Андрей Звягинцев
Победитель
Премия российских кинокритиков
Temporary Release Ledsaget udgang
Erik Clausen
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Фабрис Лукини
Фабрис Лукини
Мольер
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Kirsti Refseth
Opium: Diary of a Madwoman
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Незнакомка 6.4
Незнакомка Sconosciuta, La
Джузеппе Торнаторе
Победитель
Незнакомка 6.4
Незнакомка Sconosciuta, La
Джузеппе Торнаторе
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
6.6
Монотонность Monotonija
Юрис Поскус
Победитель
Специальный приз жюри
Русский треугольник 7.3
Русский треугольник The Russian Triangle
Алеко Цабадзе, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
Победитель
Русский треугольник 7.3
Русский треугольник The Russian Triangle
Алеко Цабадзе, Archil Gelovani there were 3 production companies and 2 recipients
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Даниэль Ольбрыхский
Даниэль Ольбрыхский
Победитель
