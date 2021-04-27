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Голубое сердце Голубое сердце
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Corazón azul

Голубое сердце, 2021

2021 / Куба
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме

В альтернативной реальности Фидель Кастро использует достижения генной инженерии, чтобы создать Нового человека. Эксперимент терпит крах, поскольку создания обладают высоким интеллектом, но отличаются крайней жестокостью и совершенно неуправляемы. Отвергнутые собственными создателями, группа Новых людей организует серию терактов, сея панику на Острове свободы. Елена, одна из членов террористической организации, исследуя собственную природу, пытается разобраться в причинах происходящих событий. Мигель Койула родился в 1977 году в Гаване. В 17 лет снял свой первый короткометражный фильм, благодаря которому смог поступить на режиссерский факультет киношколы EICTV. В 2001 году получил возможность пройти обучение в Театральном институте Ли Страсберга в Нью-Йорке. В 2003 году за 2000 долларов снял свой первый полнометражный фильм «Красные тараканы», который был удостоен 20 наград на различных кинофестивалях. Заметный фестивальный успех имела вторая полнометражная игровая картина «Воспоминания об отсталости» (2010). В 2013 году вышел в свет научно-фантастический роман Мигеля Койула «Красное море, синее зло».

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в мире 27 апреля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Мигель Койюла
В ролях
Линн Крус
Карлос Хавьер Мартинез
Эктор Ноа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Голубое сердце 1 постер
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