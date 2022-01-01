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Капитаны Заатари Капитаны Заатари
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Captains of Za'atari

Капитаны Заатари, 2021

2021 / Египет
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О фильме

Документальная история, в центре которой два мальчика-подростка, Махмуд и Фавзи. Они вместе со своими семьями живут в иорданском лагере беженцев «Заатари». Здесь ужасные условия проживания, но люди тем не менее получают возможность выжить. Махмуд и Фавзи стремятся не просто существовать, а начать жить. Главным увлечением парней, как и многих подростков во всем мире, становится футбол. Несмотря на призрачные надежды, Махмуд и Фавзи тренируются каждый день. Однажды их замечают скауты Aspire Academy — спортивного учреждения Катара, куда набирают молодых людей из разных стран этого региона. Эта путевка в жизнь становится главным шансом для реализации амбиций и потенциала главных героев.

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Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 января 2022
Премьера в мире 1 января 2022
Стрим-сервис KION
Режиссер
Али Эль Араби
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Капитаны Заатари 1 постер
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