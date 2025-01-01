Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1977

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1977 году

Место проведения Россия
Приз / Лучший актер
Амза Пелля
The Punishment
Победитель
Радица Палич
Idealist
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Mercedes Carreras
Crazy Women
Победитель
Mary Apick
Dead End
Победитель
Специальный приз
Río Negro Río Negro
Мануэль Перес
Победитель
Ночь над Чили 7.2
Ночь над Чили Noch nad Chili
Себастьян Аларкон, Александр Косарев
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Kuntur Wachana Kuntur Wachana
Federico García Hurtado
Победитель
Золотой приз
Мимино 8.1
Мимино Mimino
Георгий Данелия
Победитель
Смотреть трейлер
Foul Play El puente
Хуан Антонио Бардем
Победитель
Пятая печать 8.1
Пятая печать Az ötödik pecsét
Золтан Фабри
Победитель
Все номинанты
Бассейн 7.3
Бассейн Baseynat
Бинка Желязкова
The Head Al-ras
Faisal Al-Yasiri
The Moving Picture Man El cine soy yo
Luis Armando Roche
An Unforgettable Autumn An Unforgettable Autumn
Khaltariin Damdin
Omar Gatlato Omar Gatlato
Мерзак Аллуаш
Crazy Women Las locas
Энрике Каррерас
Evening Land Aftenlandet
Peter Watkins
Antti the Treebranch Antti Puuhaara
Katariina Lahti, Heikki Partanen, Riitta Rautoma
Antti the Treebranch Antti Puuhaara
Katariina Lahti, Heikki Partanen, Riitta Rautoma
The Incorrigible Barbara Die unverbesserliche Barbara
Lothar Warneke
Outsiders Ceddo
Усман Сембен
Бегство Логана 6.8
Бегство Логана Logan's Run
Майкл Андерсон
Dead End Bon Bast
Парвиз Сайяд
Kadin Hamlet Kadin Hamlet
Metin Erksan
Idealist Idealist
Igor Pretnar
The Sternstein Manor Sternsteinhof
Hans W. Geissendörfer
Ocalic miasto Ocalic miasto
Jan Lomnicki
Sonya and the Madman Sonya and the Madman
Houssam El-Din Mustafa
The Late Blossom Le soleil se lève en retard
André Brassard
Mina, Wind of Freedom Mina, viento de libertad
Antonio Eceiza
The Punishment Osânda
Серджиу Николаеску
Shadow of the Castles L'ombre des châteaux
Даниэль Дюваль
It Shouldn't Happen to a Vet It Shouldn't Happen to a Vet
Эрик Тилль
Mrigayaa Mrigayaa
Мринал Сен
Kuntur Wachana Kuntur Wachana
Federico García Hurtado
Een stille liefde Een stille liefde
René van Nie
Площадь Сан-Бабила, 20 часов 6.8
Площадь Сан-Бабила, 20 часов San Babila ore 20 un delitto inutile
Карло Лиццани
Río Negro Río Negro
Мануэль Перес
Do Be Quick Bez, at ti neutece
Stanislav Strnad
Heroes Are Born Twice Al-abtal yooladoon marratayn
Salah Dehny
Elvis! Elvis! Elvis! Elvis!
Kay Pollak
The August Star Sao tháng Tám
Dac Tran
Одинокое путешествие Тикудзана 6.3
Одинокое путешествие Тикудзана Chikuzan hitori tabi
Канэто Синдо
Ночь над Чили 7.2
Ночь над Чили Noch nad Chili
Себастьян Аларкон, Александр Косарев
Серебряный приз / Серебряный приз
Omar Gatlato Omar Gatlato
Мерзак Аллуаш
Победитель
Бассейн 7.3
Бассейн Baseynat
Бинка Желязкова
Победитель
Shadow of the Castles L'ombre des châteaux
Даниэль Дюваль
Победитель
Специальный диплом
Elvis! Elvis! Elvis! Elvis!
Lele Dorazio To the young actor.
Победитель
Номинации

Другие награды и фестивали

