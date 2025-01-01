Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2001 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 21 июня 2001 - 30 июня 2001
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Пионовая беседка 6.5
Пионовая беседка Youyuan jingmeng
Юньфань For its stylized treatment of a risky subject.
Победитель
Специальный приз
Приз зрительских симпатий
Wings of Glass Vingar av glas
Reza Bagher
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Blind Guys Vakvagányok
Питер Тимар For its innovative exploration of the boundaries between imagination and perception.
Победитель
Золотой Святой Георгий
Фанатик 7.6
Фанатик The Believer
Хенри Бин
Победитель
Все номинанты
Unfair Competition Concorrenza sleale
Этторе Скола
Inheritance Herencia
Paula Hernández
Mi dulce Mi dulce
Jesús Mora
Victims and Murderers Obeti a vrazi
Andrea Sedlácková
Blind Guys Vakvagányok
Питер Тимар
Детектор 6.6
Детектор Detektor
Порл Джекман
Far from the Window 6.6
Far from the Window Daleko od okna
Ян Якуб Кольский
Wild Mussels Wilde mossels
Erik de Bruyn
Пионовая беседка 6.5
Пионовая беседка Youyuan jingmeng
Юньфань
Chrysanthemum Tea Juhua cha
Chen Jin
Calmness Shantham
Jayaraj
Реальный вымысел 6.2
Реальный вымысел Shilje sanghwang
Ким Ки Дук
Мадемуазель 6.6
Мадемуазель Mademoiselle
Филипп Лиоре
Wings of Glass Vingar av glas
Reza Bagher
Давай сделаем это по-быстрому 6.4
Давай сделаем это по-быстрому The Quickie
Сергей Бодров
Under the Skin of the City Zir-e poost-e shahr
Rakhshan Banietemad
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Фанатик 7.6
Фанатик The Believer
Хенри Бин
Победитель
Премия российских кинокритиков
Wild Mussels Wilde mossels
Erik de Bruyn
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Chrysanthemum Tea Juhua cha
Chen Jin
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Владимир Машков
Владимир Машков
Давай сделаем это по-быстрому
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Рии Миядзява
Пионовая беседка
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Unfair Competition Concorrenza sleale
Этторе Скола
Победитель
Unfair Competition Concorrenza sleale
Этторе Скола
Победитель
Специальный приз жюри
Under the Skin of the City Zir-e poost-e shahr
Rakhshan Banietemad
Победитель
Премия Святой Анны
Сестры 7.0
Сестры Syostry
Сергей Бодров мл.
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Джек Николсон
Джек Николсон
Победитель
