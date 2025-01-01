Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2022

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2022 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 26 августа 2022 - 2 сентября 2022
Золотой Святой Георгий / Лучший фильм
Все номинанты
The Voice Crying in the Wilderness The Voice Crying in the Wilderness
Киприан Мега
Без предварительной договорённости 5.6
Без предварительной договорённости Bedoune Gharare Ghabli
Бехруз Шоайби
Ульи Las colmenas
Луис Басурто
Усекновение 7.5
Усекновение Usekovanje
Синиша Цветич
A Hope Bir Umut
Ümit Köreken
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса короткометражных фильмов
Все номинанты
Double Planet Theory Double Planet Theory
Saveliy Osadchiy
Премия НЕТПАК / Лучший фильм
Все номинанты
Cream in My Coffee Tatli Süt Köpügü
Olgun Özdemir
Ikirukoto, Umukoto Ikirukoto, Umukoto
Wataru Shibata
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
