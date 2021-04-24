Чрево моря, 2021

Июнь 1816 года. Фрегат французского флота сел на мель на песчаной косе у берегов Сенегала. Попытки освободить борт оказались тщетными ― у команды не осталось другого выбора, кроме как покинуть корабль. Поскольку имеющихся шлюпок оказалось недостаточно для размещения всего экипажа, команда построила плот. На нем разместилось 147 человек: солдаты, матросы, несколько пассажиров и офицеров. По плану шлюпки должны были буксировать плот. Но трос оборвался, и плот отнесло течением в открытое море. Для тех, кто оказался на плоту, началась суровая и жестокая борьба за жизнь. Агусти Вильяронга родился в Пальме-де-Мальорке в 1953 году. Один из наиболее известных и ярких испанских режиссеров своего поколения. Лауреат фестивалей в Берлине, Каннах, Монреале, Сан-Себастьяне и Токио, его фильмы дважды выдвигались на соискание премии Оскар от Испании и Мексики. Среди его наиболее известных картин ― «В стеклянной клетке» (1985), «Лунный ребенок» (1989), «Море» (2000), «Аро Толбухин. В голове убийцы» (2002), «Черный хлеб» (2010), «Король Гаваны» (2015), «Сомнительная слава» (2017), «Рожденный королем» (2019).