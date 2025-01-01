XXXIV Московский международный кинофестиваль прошёл в Москве с 21 по 30 июня 2012 года.
В 2012 году впервые на Московском фестивале, с согласия FIAPF, прошёл ещё один конкурс — короткого метра. Таким образом, было четыре конкурсных программы: основная, документальная, «Перспективы» и короткий метр.
В жюри основного конкурса ММКФ-2012 вошли:
- Эктор Бабенко (Бразилия), режиссёр, сценарист, продюсер, актёр
- Сергей Лобан (Россия)
- Жан-Марк Барр (Франция), актёр, режиссёр, сценарист и продюсер
- Адриана Кьеза ди Пальма (Италия), продюсер, вдова итальянского и американского кинооператора Карло ди Пальма.
- Явор Гырдев (Болгария), театральный и кинорежиссёр (за фильм «Дзифт» Гырдев получил «Серебряного Св. Георгия» за режиссуру на ХХХ ММКФ).