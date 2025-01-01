Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2012

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2012 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 21 июня 2012 - 30 июня 2012

XXXIV Московский международный кинофестиваль прошёл в Москве с 21 по 30 июня 2012 года.

В 2012 году впервые на Московском фестивале, с согласия FIAPF, прошёл ещё один конкурс — короткого метра. Таким образом, было четыре конкурсных программы: основная, документальная, «Перспективы» и короткий метр.

В жюри основного конкурса ММКФ-2012 вошли:

  • Эктор Бабенко (Бразилия), режиссёр, сценарист, продюсер, актёр
  • Сергей Лобан (Россия)
  • Жан-Марк Барр (Франция), актёр, режиссёр, сценарист и продюсер
  • Адриана Кьеза ди Пальма (Италия), продюсер, вдова итальянского и американского кинооператора Карло ди Пальма.
  • Явор Гырдев (Болгария), театральный и кинорежиссёр (за фильм «Дзифт» Гырдев получил «Серебряного Св. Георгия» за режиссуру на ХХХ ММКФ).
Приз / Лучший короткометражный фильм
The Centrifuge Brain Project The Centrifuge Brain Project
Тил Новак
Победитель
Специальный приз
Приз зрительских симпатий
Присутствие великолепия 5.7
Присутствие великолепия Magnifica presenza
Ферзан Озпетек
Победитель
Смотреть трейлер
Премия ФИПРЕССИ
A.C.A.B. - All Cops Are Bastards A.C.A.B. - All Cops Are Bastards
Стефано Соллима
Победитель
Золотой Святой Георгий
Отбросы 5.7
Отбросы Junkhearts
Тиндж Кришнан
Победитель
Все номинанты
Апостол 6.9
Апостол O Apóstolo
Фернандо Кортисо
Смотреть трейлер
Голая бухта 5.4
Голая бухта Vuosaari
Аку Лоухимиес
Смотреть трейлер
Одинокий остров 4.9
Одинокий остров Odinokiy ostrov
Пеэтер Симм
Последняя сказка Риты 7.2
Последняя сказка Риты Poslednyaya skazka Rity
Рената Литвинова
Смотреть трейлер
A Cherry on a Pomegranate Tree Shilishu shang jie yingtao
Li Chen
Орда 6.7
Орда Orda
Андрей Прошкин
Смотреть трейлер
Fecha de Caducidad Fecha de Caducidad
Кенья Маркес
July Krapetz
Kiril Stankov
Гольфстрим под айсбергом 4.8
Гольфстрим под айсбергом Golfstrim pod aysbergom
Евгений Пашкевич
Смотреть трейлер
Дверь 6.2
Дверь The Door
Иштван Сабо
Смотреть трейлер
A.C.A.B. - All Cops Are Bastards A.C.A.B. - All Cops Are Bastards
Стефано Соллима
Growing in the Wind Rouyidan Dar Bad
Rahbar Ghanbari
Присутствие великолепия 5.7
Присутствие великолепия Magnifica presenza
Ферзан Озпетек
Смотреть трейлер
80 Millions 80 milionów
Вальдемар Кшистек
Vegetarian Cannibal Ljudozder vegetarijanac
Branko Schmidt
Fire in Hell Jiokhwa
Sang-woo Lee
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Присутствие великолепия 5.7
Присутствие великолепия Magnifica presenza
Ферзан Озпетек
Победитель
Смотреть трейлер
Кококо 6.6
Кококо Kokoko
Авдотья Смирнова
Победитель
Смотреть трейлер
The Centrifuge Brain Project The Centrifuge Brain Project
Тил Новак
Победитель
A.C.A.B. - All Cops Are Bastards A.C.A.B. - All Cops Are Bastards
Стефано Соллима
Победитель
Dr. Ketel Dr. Ketel
Лайнус Де Паоли
Победитель
Премия российских кинокритиков
A.C.A.B. - All Cops Are Bastards A.C.A.B. - All Cops Are Bastards
Стефано Соллима
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Эдди Марсан
Эдди Марсан
Отбросы
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Орда
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Орда 6.7
Орда Orda
Андрей Прошкин
Победитель
Смотреть трейлер
Орда 6.7
Орда Orda
Андрей Прошкин
Победитель
Смотреть трейлер
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
В поисках Сахарного Человека 8.2
В поисках Сахарного Человека Searching for Sugar Man
Malik Bendjelloul
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
Разрушители 6.2
Разрушители Wreckers
Диктинна Худ
Победитель
Специальный приз жюри
Fecha de Caducidad Fecha de Caducidad
Кенья Маркес
Победитель
Верю. Константин Станиславский
Катрин Денев
Катрин Денев
For the outstanding achievement in the career of acting and devotion to the principles of K. Stanislavsky's School
Победитель
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Последняя сказка Риты 7.2
Последняя сказка Риты Poslednyaya skazka Rity
Рената Литвинова
Победитель
Смотреть трейлер
Премия НЕТПАК
Орда 6.7
Орда Orda
Андрей Прошкин
Победитель
Смотреть трейлер
