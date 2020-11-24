Равнодушные, 2020

Экранизация одноименного романа Альберто Моравиа. Рим, наши дни. Мариаграция Арденго и ее дети Микеле и Карла остаются без средств к существованию. Жадный до денег любовник Мариаграции Лео разрабатывает план с целью отнять у семьи последнюю собственность ― чердак, на котором они живут. Микеле пытается помешать планам Лео, а когда его попытки терпят крах, за дело берется юная Карла. Леонардо Гуерра Сараньоли родился в Риме. Начал карьеру как музыкант, с отличием окончил музыкальный класс Музыкального колледжа Беркли. В 2006 году снял короткометражный фильм «Плоть и небеса». В 2014 году на Римском фестивале состоялась премьера его дебютного полнометражного фильма «Последнее лето», а в 2018 году в Локарно была показана его вторая работа ― «Убрать лайк».