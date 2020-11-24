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Равнодушные Равнодушные
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Gli indifferenti / The Time of Indifference

Равнодушные, 2020

2020 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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О фильме

Экранизация одноименного романа Альберто Моравиа. Рим, наши дни. Мариаграция Арденго и ее дети Микеле и Карла остаются без средств к существованию. Жадный до денег любовник Мариаграции Лео разрабатывает план с целью отнять у семьи последнюю собственность ― чердак, на котором они живут. Микеле пытается помешать планам Лео, а когда его попытки терпят крах, за дело берется юная Карла. Леонардо Гуерра Сараньоли родился в Риме. Начал карьеру как музыкант, с отличием окончил музыкальный класс Музыкального колледжа Беркли. В 2006 году снял короткометражный фильм «Плоть и небеса». В 2014 году на Римском фестивале состоялась премьера его дебютного полнометражного фильма «Последнее лето», а в 2018 году в Локарно была показана его вторая работа ― «Убрать лайк».

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 24 ноября 2020
Премьера в мире 24 ноября 2020
Возраст 18+
Режиссер
Леонардо Гуерра Сараньоли
В ролях
Валерия Бруни-Тедески
Валерия Бруни-Тедески
Эдоардо Пеше
Эдоардо Пеше
Беатрис Гранно
Беатрис Гранно
Джованна Меццоджорно
Джованна Меццоджорно
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Равнодушные 1 постер
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