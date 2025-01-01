Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1973 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
The Man from Maisinicu El hombre de Maisinicú
Мануэль Перес
Победитель
Приз / Лучший актер
Серхио Корриэри
The Man from Maisinicu
Победитель
Рамаз Чхиквадзе
Саженцы
Победитель
Приз / Лучшая актриса
Ингерид Вардунд
Lina's Wedding
Победитель
Giang Tra
17th Parallel, Nights and Days
Победитель
Специальный приз
The Assassination of Matteotti Il delitto Matteotti
Florestano Vancini
Победитель
Пятое наступление 6.9
Пятое наступление Sutjeska
Стипе Делич
Победитель
Aquellos años Aquellos años
Felipe Cazals
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Туки-Буки 7.1
Туки-Буки Touki Bouki
Джибрил Диоп Мамбети
Победитель
Диплом
Home Sweet Home Home Sweet Home
Benoît Lamy
Победитель
Days of Betrayal Dny zrady
Отакар Вавра
Победитель
Туки-Буки 7.1
Туки-Буки Touki Bouki
Джибрил Диоп Мамбети
Победитель
Саженцы 7.9
Саженцы Nergebi
Резо Чхеидзе
Победитель
Золотой приз
That Sweet Word: Liberty! Eto sladkoe slovo - svoboda!
Витаутас Жалакявичюс
Победитель
Любовь 7.5
Любовь Obich
Людмил Стайков
Победитель
Оклахома, как она есть 6.4
Оклахома, как она есть Oklahoma Crude
Стэнли Крамер
Победитель
Swayamvaram Swayamvaram
Адур Гопалакришнан
Cuando quiero llorar no lloro Cuando quiero llorar no lloro
Mauricio Walerstein
И дождь смывает все следы 6.4
И дождь смывает все следы Und der Regen verwischt jede Spur
Альфред Форер
The Thirsties Al-zamioun
Mohamed Shukri Jameel
Icheend N' Icheend N'
Badrahin Sumhu
Home Sweet Home Home Sweet Home
Benoît Lamy
The Office Picnic The Office Picnic
Tom Cowan
The Promised Land La tierra prometida
Мигель Литтин
Туки-Буки 7.1
Туки-Буки Touki Bouki
Джибрил Диоп Мамбети
Пятое наступление 6.9
Пятое наступление Sutjeska
Стипе Делич
Lina's Wedding Jentespranget
Knud Leif Thomsen
Days of Betrayal Dny zrady
Отакар Вавра
Aquellos años Aquellos años
Felipe Cazals
Imberaturiyyat Mim Imberaturiyyat Mim
Hussein Kamal
The Dupes Al-makhdu'un
Tewfik Saleh
Тройное эхо 6.9
Тройное эхо The Triple Echo
Майкл Аптед
The Assassination of Matteotti Il delitto Matteotti
Florestano Vancini
Саженцы 7.9
Саженцы Nergebi
Резо Чхеидзе Festival title: Sazhentsy.
The Poseidon Explosion Explozia
Mircea Dragan
The Long Darkness Shinobugawa
Кэй Кумаи
Похищение в Париже 6.7
Похищение в Париже Attentat, L'
Ив Буассе
Kopernik Kopernik
Ева Петельская, Чеслав Петельски
17th Parallel, Nights and Days Vi tuyen 17 ngày và dem
Hai Ninh
Ripe Cherry Reife Kirschen
Хорст Зееман
Tati Tati
Бруно Баррето
The Man from Maisinicu El hombre de Maisinicú
Мануэль Перес
Photography Fotográfia
Pál Zolnay
Серебряный приз / Серебряный приз
Photography Fotográfia
Pál Zolnay
Победитель
Kopernik Kopernik
Ева Петельская, Чеслав Петельски
Победитель
Похищение в Париже 6.7
Похищение в Париже Attentat, L'
Ив Буассе
Победитель
