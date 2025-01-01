Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2023

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2023 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 20 апреля 2023 - 27 апреля 2023
Специальный приз / Best International Short Film
Все номинанты
The Script The Script
Лучший короткометражный фильм / Best International Short Film
Все номинанты
The Script The Script
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Черная Луна 6.9
Черная Луна Luna negra
Joel Núñez Arocha, Тонатью Гарсия
Победитель
Приз зрительских симпатий / Внеконкурсная программа
Все номинанты
¡EyL! ¡EyL!
Joel Córdoba, Julia San Andrés Dávila
Morning Begins at 4:30 Morning Begins at 4:30
Yifan Luo
Tea Shay
Ayman Sousa
Tout ne va pas si mal Tout ne va pas si mal
Nicolas Novak
Antiscene Anticena
Marisa Arraes, Tom Motta
Here and Now Zdes' i seychas
Vlada Lavrenova
Золотой Святой Георгий / Лучший фильм
Three Brothers Tres hermanos
Francisco Joaquín Paparella
Победитель
Все номинанты
След зверя 6.3
След зверя Trag divljaci
Милош Аврамович, Tatjana Zezelj Gojkovic
Золотой Святой Георгий
Все номинанты
Невеста мертвеца 6.6
Невеста мертвеца The Deadman's Bride
Корнель Георгита
Черная Луна 6.9
Черная Луна Luna negra
Joel Núñez Arocha, Тонатью Гарсия
Золотой Святой Георгий / Основной конкурс
Все номинанты
Золотое сечение 5.4
Золотое сечение Phi 1.618
Деян Донков, Орлин Руевский, Теодор Ушев, Владислав Тодоров, Мартина Апостолова
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Конкурс документального кино
La Singla 7.6
La Singla
Paloma Zapata
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Основной конкурс
Черная Луна 6.9
Черная Луна Luna negra
Joel Núñez Arocha, Тонатью Гарсия
Победитель
Премия российских кинокритиков / Основной конкурс
След зверя 6.3
След зверя Trag divljaci
Ненад Павлович
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Fernando Arze Echalar
The Ones from Below
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Kaho Seto
Хрупкие цветы в потоке дней
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Черная Луна 6.9
Черная Луна Luna negra
Тонатью Гарсия
Победитель
Все номинанты
След зверя 6.3
След зверя Trag divljaci
Ненад Павлович
Серебряный Святой Георгий / Лучшая российская премьера
Все номинанты
Голова-жестянка 6.8
Голова-жестянка Golova-zhestyanka
Иван Капитонов
Серебряный Святой Георгий / Специальный приз жюри
Золотое сечение 5.4
Золотое сечение Phi 1.618
Деян Донков, Орлин Руевский, Теодор Ушев, Владислав Тодоров, Мартина Апостолова
Победитель
Золотое сечение 5.4
Золотое сечение Phi 1.618
Теодор Ушев Producers
Победитель
Золотой приз / Лучший полнометражный фильм
Все номинанты
Невеста мертвеца 6.6
Невеста мертвеца The Deadman's Bride
Корнель Георгита
Гран При / Лучший режиссер
Все номинанты
Корнель Георгита
Невеста мертвеца
Премия Федерации киноклубов России – особое упоминание
След зверя 6.3
След зверя Trag divljaci
Ненад Павлович
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
