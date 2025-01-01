Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2017

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2017 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 22 июня 2017 - 30 июня 2017

39-й ежегодный Московский международный кинофестиваль проходил в столице России с 22 по 29 июня 2017. Главный приз – «Золотой Георгий» - достался китайской картине «Хохлатый ибис». Приз зрительских симпатий получила отечественная кинолента «Карп отмороженный», в основном конкурсе ММКФ участвовало сразу три картины от российских режиссеров.

Помимо основной конкурсной программы, Московский международный кинофестиваль показал зрителям фильмы, уже прогремевшие на мировых фестивалях – в том числе «О теле и душе», «По ту сторону надежды», «Женщина, которая ушла», «След зверя». Кроме того, гостей ММКФ ждал показ отреставрированных копий «Зеркала» Тарковского, «Битвы за Алжир» и «Балалайка шоу».

Фильмом открытия стал «Бахубали. Завершение», а закрыл показы ММКФ фильм Софии Копполы «Роковое искушение».

В составе жюри основного конкурса были:

  • Актриса Орнела Мути
  • Режиссер Йорн Доннер
  • Режиссер Реза Миркарими
  • Режиссер Альберт Серра
Приз / Лучший короткометражный фильм
Ambulance Ambulance
Sebastian Torngren Wartin
Победитель
Все номинанты
Goodnight Birdy Enkebal
Zara Zerny
Vacío Vacío
Sergio Martínez Alberto
Специальный приз / За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Франко Неро
Франко Неро
Победитель
Специальный приз / За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Микеле Плачидо
Микеле Плачидо
Победитель
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Карп отмороженный 6.8
Карп отмороженный Karp otmorozhennyy
Владимир Котт
Победитель
Смотреть трейлер
Приз зрительских симпатий / Российское кино: Перспективы
Все номинанты
Douggy Douggy
Matvey Fiks
Премия ФИПРЕССИ / Соревнование
Апрельский сон длиной в три года 6.6
Апрельский сон длиной в три года Shigatsu no nagai yume
Рютаро Накагава
Победитель
Золотой Святой Георгий / Лучший фильм
Хохлатый ибис 6.5
Хохлатый ибис Yuan Shang
Цяо Лян
Победитель
Золотой Святой Георгий
Все номинанты
Обычный человек 6.1
Обычный человек Botongsaram / Ordinary Person
Ким Бон-хан
Селфи 6.0
Селфи Selfie
Виктор Гарсия Леон
Мешок без дна 7.4
Мешок без дна Meshok bez dna
Рустам Хамдамов
Смотреть трейлер
Симфония для Аны 6.9
Симфония для Аны Sinfonía para Ana
Эрнесто Ардито, Вирна Молина
Желтая жара 5.7
Желтая жара Sari sicak
Фикрет Рейхан
Купи меня 5.9
Купи меня Kupi menya
Вадим Перельман
Смотреть трейлер
Апрельский сон длиной в три года 6.6
Апрельский сон длиной в три года Shigatsu no nagai yume
Рютаро Накагава
Карп отмороженный 6.8
Карп отмороженный Karp otmorozhennyy
Владимир Котт
Смотреть трейлер
Лучший из миров 7.7
Лучший из миров Die beste aller Welten
Адриан Гойгингер
Star Boys Kaiken se kestää
Visa Koiso-Kanttila
Преисподняя 6.6
Преисподняя Underverden
Фенар Ахмед
Смотреть трейлер
Утопленник 6.1
Утопленник Doob / No Bed of Roses
Мостофа Сарвар Фаруки
Премия российских кинокритиков / Основной конкурс
Мешок без дна 7.4
Мешок без дна Meshok bez dna
Рустам Хамдамов
Победитель
Смотреть трейлер
Симфония для Аны 6.9
Симфония для Аны Sinfonía para Ana
Эрнесто Ардито, Вирна Молина
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
Апрельский сон длиной в три года 6.6
Апрельский сон длиной в три года Shigatsu no nagai yume
Рютаро Накагава
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Сон Хён-джу
Обычный человек
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Верена Альтенбергер
Лучший из миров
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Желтая жара 5.7
Желтая жара Sari sicak
Фикрет Рейхан
Победитель
Желтая жара 5.7
Желтая жара Sari sicak
Фикрет Рейхан
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
Парижская опера 7.2
Парижская опера L'Opéra
Жан-Стефан Брон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Почти что здесь 7.2
Почти что здесь Almost There
Жаклин Зюнд
Свобода дьявола 7.7
Свобода дьявола La Libertad del Diablo
Эверардо Гонсалес
Уход 7.1
Уход The Departure
Лана Уилсон
Молчание Ариадны 7.5
Молчание Ариадны El Pacto de Adriana
Лиссетт Ороско
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса короткометражных фильмов
Все номинанты
Retouch Retouch
Kaveh Mazaheri
Скрипка 7.7
Скрипка Violin
Константин Фам
Серебряный Святой Георгий / Специальный приз жюри
Мешок без дна 7.4
Мешок без дна Meshok bez dna
Рустам Хамдамов
Победитель
Смотреть трейлер
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Утопленник 6.1
Утопленник Doob / No Bed of Roses
Мостофа Сарвар Фаруки
Победитель
Премия НЕТПАК
Обычный человек 6.1
Обычный человек Botongsaram / Ordinary Person
Ким Бон-хан
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше