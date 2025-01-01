39-й ежегодный Московский международный кинофестиваль проходил в столице России с 22 по 29 июня 2017. Главный приз – «Золотой Георгий» - достался китайской картине «Хохлатый ибис». Приз зрительских симпатий получила отечественная кинолента «Карп отмороженный», в основном конкурсе ММКФ участвовало сразу три картины от российских режиссеров.

Помимо основной конкурсной программы, Московский международный кинофестиваль показал зрителям фильмы, уже прогремевшие на мировых фестивалях – в том числе «О теле и душе», «По ту сторону надежды», «Женщина, которая ушла», «След зверя». Кроме того, гостей ММКФ ждал показ отреставрированных копий «Зеркала» Тарковского, «Битвы за Алжир» и «Балалайка шоу».

Фильмом открытия стал «Бахубали. Завершение», а закрыл показы ММКФ фильм Софии Копполы «Роковое искушение».

В составе жюри основного конкурса были: