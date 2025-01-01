Меню
Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2000 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 19 июля 2000 - 29 июля 2000
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
Taking Wing L'envol
Стив Суисса For the particular brilliant performance of the acting ensemble.
Победитель
Приз зрительских симпатий
Луной был полон сад 7.3
Луной был полон сад Lunoy byl polon sad
Виталий Мельников
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
Lunar Eclipse Yue shi
Вань Цюаньянь For its refreshing portrait of contemporary Chinese life, its dark humour and its innovative cinematography.
Победитель
Золотой Святой Георгий
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем 7.0
Жизнь как смертельная болезнь, передающаяся половым путем Zycie jako smiertelna choroba przenoszona droga plciowa
Кшиштоф Занусси
Победитель
Все номинанты
Lunar Eclipse Yue shi
Вань Цюаньянь
Все та же любовь, все тот же дождь 7.3
Все та же любовь, все тот же дождь El mismo amor, la misma lluvia
Хуан Хосе Кампанелья
Beat Beat
Gary Walkow
Villa-Lobos: A Life of Passion Villa-Lobos: Uma Vida de Paixão
Zelito Viana
Вдова с острова Сен-Пьер 7.1
Вдова с острова Сен-Пьер La veuve de Saint-Pierre
Патрис Леконт
Zornige Küsse Zornige Küsse
Judith Kennel
Pathos Karunam
Jayaraj
The Spreading Ground The Spreading Ground
Derek Vanlint
Women Kingdom Ayollar saltanaty
Юсуп Разыков
Leo Leo
José Luis Borau
Shadows of Memories Senke uspomena
Predrag Velinovic
The Conception of My Younger Brother Pocetí mého mladsího bratra
Владимир Дрга
Our Love A mi szerelmünk
József Pacskovszky
Taking Wing L'envol
Стив Суисса
Луной был полон сад 7.3
Луной был полон сад Lunoy byl polon sad
Виталий Мельников
Once Upon Another Time Era outra vez
Juan Pinzás
Restless Levottomat
Аку Лоухимиес
The Famous Paparazzo Faimosul paparazzo
Nicolae Margineanu
Премия российских кинокритиков
Вдова с острова Сен-Пьер 7.1
Вдова с острова Сен-Пьер La veuve de Saint-Pierre
Патрис Леконт
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Клеман Сибони
Taking Wing
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Мария Симон
Zornige Küsse
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Taking Wing L'envol
Стив Суисса
Победитель
Taking Wing L'envol
Стив Суисса
Победитель
Специальный приз жюри
Луной был полон сад 7.3
Луной был полон сад Lunoy byl polon sad
Ensemble of actors
Победитель
Почетный приз
Глеб Панфилов
Глеб Панфилов
For the contribution to the cinema
Победитель
Год проведения
Номинации

