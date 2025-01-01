Меню
Премия ФИПРЕССИ – Специальная награда
The Recidivists Zawrócony
Казимеж Куц
Победитель
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Vukovar Poste Restante Vukovar, jedna prica
Danka Muzdeka Mandzuka, Steven North
Победитель
Золотой Святой Георгий
Все номинанты
Парни побоку 6.5
Парни побоку Boys On The Side
Херберт Росс
Забыть и вспомнить 6.7
Забыть и вспомнить Kicking and Screaming
Ноа Баумбак
Mario and the Magician Mario und der Zauberer
Клаус Мария Брандауэр
Up, Down, Fragile Haut bas fragile
Жак Риветт
Turkish Passion La pasión turca
Висенте Аранда
Премия российских кинокритиков
Послеобеденное завещание 6.9
Послеобеденное завещание Gogo no Yuigon-jo
Канэто Синдо
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Габриэль Барийи
Французская женщина
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Французская женщина
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая режиссура
Французская женщина 5.8
Французская женщина Femme francaise, Une
Режис Варнье Tied with Milan Steindler for Díky za kazdé nové ráno (1994).
Победитель
Díky za kazdé nové ráno Díky za kazdé nové ráno
Milan Steindler Tied with Régis Wargnier for Une femme française (1995).
Победитель
Специальный приз жюри
Mario and the Magician Mario und der Zauberer
Лайош Колтаи
Победитель
Премия Святой Анны
Яйца 6.7
Яйца Eggs
Бент Хамер
Победитель
Премия Андрея Тарковского
Mario and the Magician Mario und der Zauberer
Клаус Мария Брандауэр
Победитель
Приз экуменического жюри / Приз Экуменического жюри
Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы 6.6
Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain
Кристофер Монгер
Победитель
Почетный приз
Тонино Гуэрра
For the contribution to the cinema
Победитель
Беата Тышкевич
For the contribution to the cinema
Победитель
Сергей Бондарчук
Сергей Бондарчук
For the contribution to the cinema
Победитель
Год проведения
Номинации

