засранка, 2021

Печальная сатира об эпохе интернета. Румынское эхо знаменитой истории о первом громком случае онлайн-буллинга. В 2005 году одной собачке случилось сделать кучу в сеульском метро. По неизвестной нам причине хозяйка собаки отказалась убирать какашку. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы оказалось зафиксировано на камеру и стало причиной грандиозного онлайн-скандала. Андрей Хуцуляк родился в городе Галац в 1990 году. Актер, сценарист, театральный режиссер. В 2012 году окончил Национальный университет Кино и Театра. В 2017 году дебютировал в кино короткометражным фильмом «Вне сцены», удостоенным главного приза кинофестиваля в Варшаве. #dogpoopgirl ― его первый полнометражный фильм.