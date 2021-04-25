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#засранка #засранка
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#dogpoopgirl

#засранка, 2021

2021 / Румыния
5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Печальная сатира об эпохе интернета. Румынское эхо знаменитой истории о первом громком случае онлайн-буллинга. В 2005 году одной собачке случилось сделать кучу в сеульском метро. По неизвестной нам причине хозяйка собаки отказалась убирать какашку. Злодеяние собачки и необъяснимое бездействие дамы оказалось зафиксировано на камеру и стало причиной грандиозного онлайн-скандала. Андрей Хуцуляк родился в городе Галац в 1990 году. Актер, сценарист, театральный режиссер. В 2012 году окончил Национальный университет Кино и Театра. В 2017 году дебютировал в кино короткометражным фильмом «Вне сцены», удостоенным главного приза кинофестиваля в Варшаве. #dogpoopgirl ― его первый полнометражный фильм.

5.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 25 апреля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Андрей Хуцуляк
В ролях
Андрея Грэмоштяну
Чезар Анталь
Пол Кирибуцэ
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #засранка 1 постер
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Объявлены победители 43-го Московского международного кинофестиваля Главный приз завоевало румынское сатирическое драмеди «Засранка».
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30 апреля 2021 13:16
Откровенная пчелиная Япония и абсурдная Румыния в конкурсе ММКФ 2021 Несколько слов о фильмах «Женщины» Нобутэру Учиды и «#засранка» Андрея Хуцуляка.
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29 апреля 2021 16:18
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