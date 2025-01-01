Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2015

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2015 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 19 июня 2015 - 26 июня 2015

XXXVII Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 19 по 26 июня 2015 года.

Церемонии открытия и закрытия прошли в театре «Россия» (бывший кинотеатр «Пушкинский»); фестивальные картины демонстрировались в кинотеатрах «Октябрь», «Иллюзион» и в Доме Кино. Фильмом открытия фестиваля стал «Тотем волка», реж. Жан-Жак Анно (Франция, Китай), а закрыл фестиваль фильм «Никто не спасётся в одиночку», реж. Серджио Кастеллито (Италия).

В состав жюри основного конкурса вошли:

Жан-Жак Анно (Франция), кинорежиссёр, сценарист — председатель жюри
Жаклин Биссет (Великобритания), актриса
Фред Брайнерсдорфер[de] (Германия), сценарист
Эндрю Вайна (США, Венгрия), продюсер
Алексей Федорченко (Россия), кинорежиссёр

Приз / Лучший короткометражный фильм
Sniper's Observation Method Sniper's Observation Method
Yunha Kim
Победитель
Все номинанты
Cardboard Man Kartonny chelovek
Daria Emelianova
So Far Avant
Arthur Tabuteau
Eva Eva
Francisco Pareja
Antivirus Antivirus
Svetlana Axford
Sex & Taxes Sex & Taxes
Ewa Einhorn, Jeuno Je Kim
The Story of Snow The Story of Snow
Younsik Kim
Miss Zahra Miss Zahra
Маркус Лехмусруусу
Sex & Taxes Sex & Taxes
Ewa Einhorn, Jeuno Je Kim
Специальный приз / За выдающийся вклад в мировой кинематограф
Жан-Жак Анно
Жан-Жак Анно
Победитель
Специальный приз / За выдающиеся достижения в актерской карьере и приверженность принципам школы К. Станиславского
Жаклин Биссет
Жаклин Биссет
Победитель
Приз зрительских симпатий / Документальный фильм
Дорогая, не пересекай эту реку 7.9
Дорогая, не пересекай эту реку My Love, Don't Cross That River
Чин Моёнг
Победитель
Все номинанты
Гонка на вымирание 8.3
Гонка на вымирание Racing Extinction
Луи Сахойос 2nd place.
Citizenfour: Правда Сноудена 7.8
Citizenfour: Правда Сноудена Citizenfour
Лора Пойтрас 4th place.
Смотреть трейлер
Ларисина артель Larisa's Crew
Елена Ласкари 5th place.
Взгляд тишины 8.3
Взгляд тишины The Look of Silence
Джошуа Оппенхаймер 3rd place.
Приз зрительских симпатий / Основной конкурс
Анклав 7.7
Анклав Enklava
Горан Радованович
Победитель
Премия ФИПРЕССИ
The Road The Road
Rana Salem "While choosing the film, we were thinking about the future," Pierre-Simon Gutman said. "Eventually we have chosen the film director who has all the prospects to become a big star". The jury members added that they found interesting the idea of combining feature film with documentary along with the art of telling a story without using dialogues which was anything but boring and created its specific suspense.
Победитель
Золотой Святой Георгий
Лузеры 7.3
Лузеры Каръци
Ивайло Христов
Победитель
Все номинанты
The Road The Road
Rana Salem
The Sea and the Flying Fish The Sea and The Flying Fish
Mehrdad Ghafarzadeh
Милый Ханс, дорогой Петр 4.9
Милый Ханс, дорогой Петр Milyy Khans, dorogoy Pyotr
Александр Миндадзе
Смотреть трейлер
Арвентур 6.4
Арвентур Arventur
Ирина Евтеева
Арми жива! 5.5
Арми жива! Armi elää!
Йорн Доннер
Орлеан 5.2
Орлеан Orlean
Андрей Прошкин
Смотреть трейлер
Шлагбаум 4.3
Шлагбаум Toll Bar
Zhasulan Poshanov
Анклав 7.7
Анклав Enklava
Горан Радованович
Being Good Kimi wa iiko
Mipo Oh
Rosita Rosita
Фредерикке Аспек
Los héroes del mal Los héroes del mal
Zoe Berriatúa
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Основной конкурс
Лузеры 7.3
Лузеры Каръци
Ивайло Христов For the sensitive subject of humanism, hope and the process of growing mature.
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Региональный приз голосов
Орлеан 5.2
Орлеан Orlean
Андрей Прошкин
Победитель
Смотреть трейлер
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Русская программа
Ангелы революции 5.1
Ангелы революции Angely revolyutsii
Алексей Федорченко
Победитель
Смотреть трейлер
Премия российских кинокритиков
Лузеры 7.3
Лузеры Каръци
Ивайло Христов
Победитель
Премия российских кинокритиков – особое упоминание
The Sea and the Flying Fish The Sea and The Flying Fish
Mehrdad Ghafarzadeh Diploma.
Победитель
Арвентур 6.4
Арвентур Arventur
Ирина Евтеева
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Еркебулан Дайыров
Шлагбаум
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Елена Лядова
Елена Лядова
Орлеан
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Rosita Rosita
Фредерикке Аспек
Победитель
Rosita Rosita
Фредерикке Аспек
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса документального кино
Земля картелей 7.6
Земля картелей Cartel Land
Мэтт Хейнеман
Победитель
Все номинанты
Of Men and War Of Men and War
Thierry Garrel, Laurent Bécue-Renard, Isidore Bethel
Экстаз Вилко Джонсона 7.6
Экстаз Вилко Джонсона The Ecstasy of Wilko Johnson
Джульен Темпл
Пришествие 5.9
Пришествие The Visit
Микаэль Мэдсен
Смотреть трейлер
Гонка на вымирание 8.3
Гонка на вымирание Racing Extinction
Луи Сахойос
Of Men and War Of Men and War
Thierry Garrel, Laurent Bécue-Renard, Isidore Bethel
Ларисина артель Larisa's Crew
Елена Ласкари
Ночной кошмар 5.8
Ночной кошмар The Nightmare
Родни Ашер
A Young Patriot Shao nian, xiao zhao
Haibin Du
Серебряный Святой Георгий / Специальный приз жюри
Арвентур 6.4
Арвентур Arventur
Ирина Евтеева
Победитель
Приз выходного дня «Коммерсанта»
Милый Ханс, дорогой Петр 4.9
Милый Ханс, дорогой Петр Milyy Khans, dorogoy Pyotr
Александр Миндадзе
Победитель
Смотреть трейлер
Премия НЕТПАК
Being Good Kimi wa iiko
Mipo Oh For being simple, insightful and incredibly sincere.
Победитель
Арвентур 6.4
Арвентур Arventur
Ирина Евтеева For its exceptional format where reality, fiction and animation are put together. And the concept of uniting arts refers to the ideas of Richard Wagner.
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
