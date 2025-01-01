XXXVII Московский международный кинофестиваль проходил в Москве с 19 по 26 июня 2015 года.
Церемонии открытия и закрытия прошли в театре «Россия» (бывший кинотеатр «Пушкинский»); фестивальные картины демонстрировались в кинотеатрах «Октябрь», «Иллюзион» и в Доме Кино. Фильмом открытия фестиваля стал «Тотем волка», реж. Жан-Жак Анно (Франция, Китай), а закрыл фестиваль фильм «Никто не спасётся в одиночку», реж. Серджио Кастеллито (Италия).
В состав жюри основного конкурса вошли:
Жан-Жак Анно (Франция), кинорежиссёр, сценарист — председатель жюри
Жаклин Биссет (Великобритания), актриса
Фред Брайнерсдорфер[de] (Германия), сценарист
Эндрю Вайна (США, Венгрия), продюсер
Алексей Федорченко (Россия), кинорежиссёр