Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 2006

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 2006 году

Место проведения Москва, Россия
Дата проведения 23 июня 2006 - 2 июля 2006
Премия ФИПРЕССИ
The Bet Collector Kubrador
Jeffrey Jeturian
Победитель
Золотой Святой Георгий
About Sara Om Sara
Osmond Karim
Победитель
Все номинанты
Mr. Average Comme tout le monde
Pierre-Paul Renders
Спроси у пыли 6.6
Спроси у пыли Ask the Dust
Роберт Таун
Климт 5.2
Климт Klimt
Рауль Руис
Любовь и танцы 6.7
Любовь и танцы Sipur Hatzi-Russi
Эйтан Аннер
The Bet Collector Kubrador
Jeffrey Jeturian
Сколько ты стоишь? 6.6
Сколько ты стоишь? Combien tu m'aimes?
Бертран Блие
Кто никогда не жил 6.3
Кто никогда не жил Kto nigdy nie zyl
Анджей Северин
Running on Empty Der Lebensversicherer
Bülent Akinci
Уроки вождения 7.3
Уроки вождения Driving Lessons
Джереми Брок
Snivaj, zlato moje Snivaj, zlato moje
Невен Хитрец
The Wake Agrypnia
Nikos Grammatikos
Rokonok Rokonok
Иштван Сабо
Más que a nada en el mundo Más que a nada en el mundo
Andrés León Becker, Javier Solar
The Samurai I Loved Semishigure
Mitsuo Kurotsuchi
Червь 5.3
Червь Cherv
Алексей Мурадов
Ice on Fire La fiamma sul ghiaccio
Umberto Marino
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Международный конкурс
Климт 5.2
Климт Klimt
Рауль Руис
Победитель
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса / Российские фильмы
Нанкинский пейзаж 5.7
Нанкинский пейзаж Nankin Landscape
Валерий Рубинчик
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Йенс Харцер
Йенс Харцер
Running on Empty
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Уроки вождения
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший режиссер
Сколько ты стоишь? 6.6
Сколько ты стоишь? Combien tu m'aimes?
Бертран Блие
Победитель
Сколько ты стоишь? 6.6
Сколько ты стоишь? Combien tu m'aimes?
Бертран Блие
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший фильм конкурса «Перспективы»
Chasma Chasma
Елкин Туйчиев
Победитель
Специальный приз жюри
Уроки вождения 7.3
Уроки вождения Driving Lessons
Джереми Брок
Победитель
Золотой приз / Фильм
Все номинанты
Love Love
Vladan Nikolic
Верю. Константин Станиславский
Жерар Депардье
Жерар Депардье
Победитель
Премия за выдающиеся заслуги
Чэнь Кайгэ
Чэнь Кайгэ
For outstanding contribution to world film arts
Победитель
