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Santhoshathinte onnam rahasyam

Счастливое предзнаменование, 2021

2021 / Индия
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

История Марии и Джитина. Он ― малоизвестный актер без стабильного дохода. Она только что окончила школу и планирует поступать в вуз. Пара скрывает свои отношения от ее родителей. История начинается по дороге к гинекологу, поскольку Мария боится забеременеть после незащищенного секса. Слово за слово, и вот она заявляет, что считает его безответственным, а будущего ребенка ― дополнительным бременем, которое только усложнит их жизнь… Дон Палатхара родился в 1986 году в Керале, Индия в семье сирийских христиан. Получил диплом Академии кино, театра и телевидения в Сиднее. Его дебютный фильм «Труп» (2015) демонстрировался на нескольких фестивалях и получил хорошие отзывы после премьеры на Netflix.

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Премьера в мире 21 февраля 2021
Возраст 18+
Режиссер
Дон Палатхара
В ролях
Рима Каллингал
Джитин Путханчери
Нираджа Раджендран
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастливое предзнаменование 1 постер
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