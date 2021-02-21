Счастливое предзнаменование, 2021

История Марии и Джитина. Он ― малоизвестный актер без стабильного дохода. Она только что окончила школу и планирует поступать в вуз. Пара скрывает свои отношения от ее родителей. История начинается по дороге к гинекологу, поскольку Мария боится забеременеть после незащищенного секса. Слово за слово, и вот она заявляет, что считает его безответственным, а будущего ребенка ― дополнительным бременем, которое только усложнит их жизнь… Дон Палатхара родился в 1986 году в Керале, Индия в семье сирийских христиан. Получил диплом Академии кино, театра и телевидения в Сиднее. Его дебютный фильм «Труп» (2015) демонстрировался на нескольких фестивалях и получил хорошие отзывы после премьеры на Netflix.