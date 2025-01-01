Меню
Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1997

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1997 году

Место проведения Россия
Премия ФИПРЕССИ
Мальчики Витман 6.7
Мальчики Витман The Witman Boys / Witman fiúk
Янош Сас
Победитель
Золотой Святой Георгий
Комната Марвина 6.6
Комната Марвина Marvin`s Room
Джерри Зэкс
Победитель
Все номинанты
Мальчики Витман 6.7
Мальчики Витман The Witman Boys / Witman fiúk
Янош Сас
Sardari Begum Sardari Begum
Шьям Бенегал
Blue Mountain Blue Mountain
Thomas Tanner
Мать и сын 7.4
Мать и сын Mat i syn
Александр Сокуров
Hotel Shanghai Hotel Shanghai
Peter Patzak
Достучаться до небес 8.2
Достучаться до небес Knockin' on Heaven's Door
Томас Ян
Смотреть трейлер
First Option Fei fu
Гордон Чан
Bring Me the Head of Mavis Davis Bring Me the Head of Mavis Davis
Джон Хендерсон
Swallowtail Butterfly Suwarôteiru
Shunji Iwai
Pulapka Pulapka
Adek Drabinski
Gypsy Magic Gypsy Magic
Stole Popov Withdrawn from the screenings.
Kings for a Day Comme des rois
François Velle
The Minister of State Sagojoga Minister
Paul-Anders Simma
Марианна Укрия 6.0
Марианна Укрия Marianna Ucrìa
Роберто Фаэнца
Chevrolet Chevrolet
Javier Maqua
The Best Job in the World Le plus beau métier du monde
Жерар Лозье
Приз Федерации киноклубов России за лучший фильм Основного конкурса
Hotel Shanghai Hotel Shanghai
Peter Patzak
Победитель
Премия российских кинокритиков
Мать и сын 7.4
Мать и сын Mat i syn
Александр Сокуров
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучший актер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Достучаться до небес
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая актриса
Isabel Ordaz
Chevrolet
Победитель
Серебряный Святой Георгий / Лучшая режиссура
Мальчики Витман 6.7
Мальчики Витман The Witman Boys / Witman fiúk
Янош Сас
Победитель
Специальный приз жюри
Мать и сын 7.4
Мать и сын Mat i syn
Александр Сокуров
Победитель
Премия Андрея Тарковского
Мать и сын 7.4
Мать и сын Mat i syn
Александр Сокуров
Победитель
Почетный приз
Софи Лорен
Софи Лорен
For the contribution to the cinema
Победитель
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
For the contribution to the cinema
Победитель
Катрин Денев
Катрин Денев
For the contribution to the cinema
Победитель
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
For the contribution to the cinema
Победитель
Год проведения
Номинации

