Киноафиша Кинофестивали ММКФ События ММКФ 1961

Все фильмы-номинанты «ММКФ» в 1961 году

Место проведения Россия
Гран При
Голый остров 7.9
Голый остров Hadaka no shima
Канэто Синдо Tied with Chistoe nebo (1961).
Победитель
Чистое небо 7.4
Чистое небо Chistoe nebo
Григорий Чухрай Tied with Hadaka no shima (1960).
Победитель
Все номинанты
The Guns of Juana Gallo Juana Gallo
Miguel Zacarías
Kurulubedda Kurulubedda
L.S. Ramachandran
Ulaan-Baatart baygaa miniy aavd Ulaan-Baatart baygaa miniy aavd
Dejidiin Jigjid
William Tell Wilhelm Tell
Michel Dickoff
The Trials of Oscar Wilde The Trials of Oscar Wilde
Кен Хьюз
Загон 6.8
Загон L’Enclos
Арман Гатти
Все по домам 7.7
Все по домам Tutti a casa
Луиджи Коменчини
Scandal in the Girls' School Skandaali tyttökoulussa
Эдвин Лайне
Stories of the Revolution Historias de la revolución
Томас Гутьеррес Алеа
Sunrise at Campobello Sunrise at Campobello
Vincent J. Donehue
The Beginning and the End Bidaya wa nihaya
Salah Abouseif
Das große Wunschkonzert Das große Wunschkonzert
Arthur Maria Rabenalt
Альба Регия 6.3
Альба Регия Alba Regia
Михай Семеш
Das Riesenrad Das Riesenrad
Геза фон Радваньи
The Last Winter Den sidste vinter
Frank Dunlop, Anker Sørensen, Edvin Tiemroth
Цепи 6.8
Цепи Pouta
Карел Кахиня
Chaudhvin Ka Chand Chaudhvin Ka Chand
M. Sadiq
Kukuli Kukuli
Luis Figueroa, Eulogio Nishiyama, César Villanueva
A Revolutionary Family Ge ming jia ting
Choui Khoua
Nebeski odred Nebeski odred
Bosko Boskovic, Ilija Nikolic
Lua Trung Tuyên Lua Trung Tuyên
Van Khoa Pham, Hien Minh Lê
Setea Setea
Mircea Dragan
Привидения в замке Шпессарт 6.3
Привидения в замке Шпессарт Das Spukschloß im Spessart
Курт Хоффман
Alla vi barn i Bullerbyn Alla vi barn i Bullerbyn
Олле Хелльбом
Dzis w nocy umrze miasto Dzis w nocy umrze miasto
Ян Рыбковский
Как молоды мы были 7.6
Как молоды мы были А byahme mladi
Бинка Желязкова
Det store varpet Det store varpet
Nils R. Müller
Tumangan River Dumangang
Professor Mamlock Professor Mamlock
Конрад Вольф
Esta tierra es mía Esta tierra es mía
Уго дель Карриль
Pedjuang Pedjuang
Usmar Ismail
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший актер
Bambang Hermanto
Pedjuang Tied with Peter Finch for The Trials of Oscar Wilde (1960).
Победитель
Питер Финч
Питер Финч
The Trials of Oscar Wilde Tied with Bambang Hermanto for _Fighters for Freedom (1961)_.
Победитель
Серебряный приз (1959–1967) / Лучшая актриса
Lan Yu
A Revolutionary Family
Победитель
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший оператор
Dzis w nocy umrze miasto Dzis w nocy umrze miasto
Boguslaw Lambach
Победитель
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший режиссер
Арман Гатти
Загон
Победитель
Серебряный приз (1959–1967) / Лучший художник-постановщик
The Trials of Oscar Wilde The Trials of Oscar Wilde
Bill Constable, Terence Morgan
Победитель
Серебряный приз (1959–1967)
Setea Setea
Mircea Dragan
Победитель
Привидения в замке Шпессарт 6.3
Привидения в замке Шпессарт Das Spukschloß im Spessart
Курт Хоффман
Победитель
Альба Регия 6.3
Альба Регия Alba Regia
Михай Семеш
Победитель
Золотой приз (1959-1967) / Золотой приз (1959–1967).
Professor Mamlock Professor Mamlock
Конрад Вольф
Победитель
Как молоды мы были 7.6
Как молоды мы были А byahme mladi
Бинка Желязкова
Победитель
Специальный золотой приз
Все по домам 7.7
Все по домам Tutti a casa
Луиджи Коменчини
Победитель
Премия Союза писателей УРСС
Stories of the Revolution Historias de la revolución
Humberto Arenal, Томас Гутьеррес Алеа, José Hernández
Победитель
Год проведения
Номинации

